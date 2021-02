Wegens de coronapandemie zal de uitreiking van de Oscars dit jaar op 25 april op verschillende plaatsen tegelijkertijd plaatsvinden. De ceremonie wordt live uitgezonden, zo hebben Amerikaanse media woensdag (plaatselijke tijd) gemeld.

Gelijkaardige ceremonies waren er al in de jaren 50 van vorige eeuw, meldde het Amerikaanse tijdschrift The Hollywood Reporter. Toen vonden ze tegelijk in New York en Los Angeles plaats.

Oorspronkelijk zouden de filmprijzen op 28 februari uitgereikt worden, maar wegens de pandemie werd de uitreiking naar april verschoven. Na de Super Bowl trekt de uitzending van de Oscaruitreiking jaarlijks de meeste kijkers.

Het Dolby Theatre in Los Angeles blijft een van de plaatsen waar prijzen worden uitgereikt. De staat Californië telt tot nu toe de meeste besmettingen van de Verenigde Staten. Het district Los Angeles, waartoe de gelijknamige metropool behoort, is een hotspot van het virus. Daar werden volgens de universiteit Johns Hopkins meer dan een miljoen mensen besmet, ruim 18.000 mensen stierven er aan covid-19.

De kortfilm Da Yie van de Antwerpse filmmaker Anthony Nti staat op de shortlist voor de Oscars en maakt dus nog kans op een nominatie in de categorie Beste Kortfilm. Verder staat ook Deense tragikomedie Drunk van regisseur Thomas Vinterberg op de lijst. Ook de Tunesische film The Man Who Sold His Skin, met Koen De Bouw in een hoofdrol, maakt kans op een beeldje.

