Nomadland kreeg zondagavond (plaatselijke tijd) de Oscar voor beste film. Regisseur Chloé Zhao werd de tweede vrouw ooit die die prestigieuze Oscar voor beste regisseur wint, na Kathryn Bigelow, die in 2009 won voor "The Hurt Locker". En Frances McDormand mocht haar derde Oscar voor beste vrouwelijke hoofdrol in ontvangst nemen.

Behalve "Nomadland" waren ook "The Father", "Judas and the Black Messiah", "Mank", "Minari", "Promising Young Woman", "The Trial of the Chicago 7" en "Sound of Metal" genomineerd voor de beste film. Caviar kon zondag met die laatste film als eerste Belgische productiehuis een Oscar voor de beste film in de wacht slepen, maar dat is dus niet gelukt.

Zhao won eerder ook al de BAFTA, Golden Globe en DGA-award (Directors' Guild of America) voor haar regisseursrol. Ze was ook de eerste niet-blanke vrouw die genomineerd werd voor de Oscar voor de beste regisseur. 'Dit is voor iedereen die het geloof en de moed had om vast te houden aan het goede in zichzelf. En voor iedereen die vasthoudt aan het goede in andere mensen', zei Zhao tijdens de ceremonie.

"Nomadland" volgt een ontslagen weduwe, gespeeld door Frances McDormand, die met een camper door het westen van de Verenigde Staten trekt. De andere genomineerden in de categorie waren Thomas Vinterberg ("Another Round"), David Fincher ("Mank"), Lee Isaac Chung ("Minari") en Emerald Fennell ("Promising Young Woman").

Voor het eerst waren er twee vrouwen genomineerd als beste regisseur.

Frances McDormand wint opnieuw beste actrice

Frances McDormand won haar derde Oscar. Ze won van Viola Davis (Ma Rainy's Black Bottom"), Andra Day ("The United States vs. Billlie Holiday"), Vanessa Kirby ("Pieces of a Woman" ) en Carey Mulligan (Promising Young Woman). Eerdere films waar McDormand een Oscar voor won zijn Fargo (1996) en Three Billboards Outside Ebbing, Missouri (2017).

Met haar derde overwinning moet McDormand alleen Katherine Hepburn voor zich laten, die in haar carrière vier Oscars won. Meryl Streep, die andere grote actrice van deze tijd, won 'slechts' twee Oscars tot nu toe.

Anthony Hopkins wint beste acteur

Tegen de verwachting in won Anthony Hopkins de Oscar voor beste mannelijke hoofdrol, voor zijn rol in The Father. De meeste experts (ook Focus' eigen filmcriticus Dave Mestdach) hadden voorspeld dat de vorig jaar overleden Chadwick Boseman die Oscar postuum zou winnen voor zijn rol in Ma Rainey's Black Bottom. Andere genomineerden waren Riz Ahmed (Sound of Metal), Gary Oldman (Mank), Steven Yeun (Minari).

Belgische coproductie "Sound of Metal" wint Oscar voor beste geluid en beste montage

De award voor geluid ging naar Nicolas Becker, Jaimee Baksht, Michellee Couttolenc, Carlos Cortés en Phillip Blath. De andere genomineerde films waren "Greyhound", "Mank", "News of the world" en "Soul".

"Sound of Metal" won bovendien de award voor beste montage. Die award ging naar de Deen Mikkel E.G. Nielsen. Hij beschreef zijn parcours als 'het volgen van een regenboog, en vandaag heb ik het gevoel dat we de pot goud hebben gevonden'. Hij bedankte in zijn speech ook onder meer het Belgische productiehuis Caviar.

"Sound of Metal" is het debuut van regisseur Darius Marder en vertelt het verhaal van de ex-verslaafde noise metal drummer Ruben (Riz Ahmed) die onverwacht zijn gehoor verliest terwijl hij samen met vriendin Lou (Olivia Cooke) op tournee is. De productie, die te zien is op Amazon Prime, won eerder deze maand ook al twee BAFTA's, die voor beste geluid en beste montage.

De film was zes keer genomineerd voor een Oscar, maar won er uiteindelijk dus twee.

Yuh-Jung Youn is beste actrice in een bijrol

De Zuid-Koreaanse Yuh-Jung Youn heeft de Oscar gewonnen voor de beste vrouwelijke bijrol voor haar rol in "Minari". De film volgt een familie Zuid-Koreaanse immigranten die tijdens de jaren 1980 proberen een leven op te bouwen in de landelijke Verenigde Staten. Youn wint de award voor haar rol als de grootmoeder van de familie.

Yuh-Jung Youn grapte tijdens haar speech dat zij net iets meer geluk heeft gehad dan haar medegenomineerden, terwijl alle vertolkingen bijzonder zijn. Of misschien won ze de Oscar wel vanwege de Amerikaanse gastvrijheid tegenover Koreanen?

De 73-jarige Youn acteert al meer dan vijf decennia. Ze nam eerder al afscheid van het witte doek om zich te focussen op televisierollen, maar keerde dan toch terug naar de filmwereld. De andere genomineerden voor de Oscar waren Maria Bakalova ("Borat Subsequent Moviefilm"), Olivia Colman ("The Father"), Amanda Seyfriend ("Mank") en Glenn Close ("Hillbilly Elegy"). Die laatste is trouwens de actrice met de meeste nominaties (8) zonder ooit een Oscar te winnen.

Daniel Kaluuya wint Oscar voor beste mannelijke bijrol

Daniel Kaluuya won de Oscar voor de beste mannelijke bijrol gewonnen voor zijn rol in " Judas and the Black Messiah".

In zijn speech bedankte Kaluuya Fred Hampton, de leider van de Black Panthers in Chicago in de jaren zestig, die hij speelt in de film. 'Wat een man. Hoe gezegend zijn we om in een tijdperk te leven waarin hij geleefd heeft. Hij was 21 jaar op deze aarde en heeft een manier gevonden om de kinderen eten te geven, hen te onderwijzen, gratis medische zorgen te geven, tegen alle verwachtingen in', aldus Kaluuya. 'Hij heeft mij geleerd hoe ik van mezelf moet houden, en die liefde stroomt over naar de zwarte gemeenschap en andere gemeenschappen. We hebben geleerd hoe machtig eenheid is. Wanneer zij "verdeel en heers" spelen, zeggen wij: "verenig je en stijg boven hen uit".'

"Judas and the Black Messiah" vertelt hoe Fred Hampton verraden werd door FBI-informant William O'Neal. Die laatste wordt vertolkt door Lakeith Stanfield, die eveneens genomineerd was voor de Oscar voor beste mannelijke bijrol. De andere genomineerden waren Sacha Baron Cohen ("The trial of the Chicago 7"), Leslie Odom Jr. ("One night in Miami...") en Paul Raci, voor de Belgische coproductie "Sound of Metal")

Beste originele scenario

De film "Promising Young Woman" vertelt het verhaal van een vrouw, gespeeld door Carey Mulligan, die de dood van haar beste vriendin wil wreken. Emerald Fennell, schrijver en regisseur van de film, is bekend van The Crown, waar ze de jonge Camilla Parker vertolkte. Ook is Fennell de show runner van de tv-serie Killing Eve.

Andere genomineerden waren de films "Judas and the black messiah", "The trial of the Chicago 7", "Minari" en de Belgische coproductie "Sound of Metal".

De Oscars vinden dit jaar uitzonderlijk plaats in Union Station in Los Angeles, met slechts 170 aanwezigen - de genomineerden en maximaal één gast.

Beste buitenlandse film

De Deense film "Another Round" heeft de Oscar voor beste buitenlandse film gewonnen. De twee films met Belgische acteurs grijpen dus naast het beeldje.

"Antother Round" (of "Druk" in het Deens) van Thomas Vinterberg met Mads Mikkelsen gaat over vier vrienden, allen leerkrachten in het middelbaar onderwijs, die de theorie testen dat hun leven beter zou worden als ze constant alcohol in hun bloed hebben. Vinterberg, de regisseur van "Festen" en "Jagten",is ook nog genomineerd in de categorie beste regisseur. De film won eerder deze maand al een BAFTA voor de beste niet-Engelstalige film.

In deze categorie waren ook twee films met een Belgische acteur genomineerd, die dus naast een Oscar grepen. Het Tunesische "The Man Who Sold His Skin" vertelt het verhaal van Sam Ali, een Syrische man die vanwege de oorlog naar Libanon gevlucht is. Hij wil graag doorreizen naar z'n vriendin, maar die zit in Parijs. Om die reis te kunnen ondernemen, laat hij het Schengenvisa op z'n rug tatoeëren door een kunstenaar, gespeeld door Koen De Bouw. Ook Monica Bellucci speelt een rol in de film.

Johan Heldenbergh speelt dan weer een bijrol in "Quo vadis, Aida", een film over de val van Srebrenica en de daaropvolgende genocide, gepleegd door Bosnisch-Servische troepen. Die kostte meer dan 7.000 moslimjongens en -mannen het leven. Heldenbergh vertolkt de Nederlandse commandant Thom Karremans.

Ook "Better Days" uit Hongkong en "Collective" uit Roemenia waren genomineerd voor de Oscar.

"Soul" wint Oscar voor beste animatiefilm en beste originele muziek

"Soul" de Oscars gewonnen voor de beste animatiefilm en de beste originele muziek. De Pixar-film vertelt het verhaal van muziekleraar Joe Gardner, die zijn ziel en zijn lichaam wil herenigen nadat die per ongeluk werden gescheiden net voor zijn grote doorbraak als jazzmuzikant. "Soul" is de eerste Pixar-film met een Afro-Amerikaanse hoofdrolspeler, gespeeld door Jamie Foxx. De award voor de beste originele muziek ging naar Trent Reznor, Atticus Ross en Jon Batiste.

Ook Terence Blanchard ("Da 5 bloods"), Emile Mosseri ("Minari"), James Newton Howard ("News of the world") en - opnieuw - Trent Reznor en Atticus Ross ("Mank") waren genomineerd.

De andere genomineerden voor de beste animatiefilm waren "Onward", "Over the moon", "A Shaun the Sheep Movie: Farmageddon" en "Wolfwalkers". De award voor beste geanimeerde kortfilm ging naar de 2D-film "If anything happens to you".

Behalve "Nomadland" waren ook "The Father", "Judas and the Black Messiah", "Mank", "Minari", "Promising Young Woman", "The Trial of the Chicago 7" en "Sound of Metal" genomineerd voor de beste film. Caviar kon zondag met die laatste film als eerste Belgische productiehuis een Oscar voor de beste film in de wacht slepen, maar dat is dus niet gelukt. Zhao won eerder ook al de BAFTA, Golden Globe en DGA-award (Directors' Guild of America) voor haar regisseursrol. Ze was ook de eerste niet-blanke vrouw die genomineerd werd voor de Oscar voor de beste regisseur. 'Dit is voor iedereen die het geloof en de moed had om vast te houden aan het goede in zichzelf. En voor iedereen die vasthoudt aan het goede in andere mensen', zei Zhao tijdens de ceremonie. "Nomadland" volgt een ontslagen weduwe, gespeeld door Frances McDormand, die met een camper door het westen van de Verenigde Staten trekt. De andere genomineerden in de categorie waren Thomas Vinterberg ("Another Round"), David Fincher ("Mank"), Lee Isaac Chung ("Minari") en Emerald Fennell ("Promising Young Woman"). Voor het eerst waren er twee vrouwen genomineerd als beste regisseur.Frances McDormand won haar derde Oscar. Ze won van Viola Davis (Ma Rainy's Black Bottom"), Andra Day ("The United States vs. Billlie Holiday"), Vanessa Kirby ("Pieces of a Woman" ) en Carey Mulligan (Promising Young Woman). Eerdere films waar McDormand een Oscar voor won zijn Fargo (1996) en Three Billboards Outside Ebbing, Missouri (2017).Met haar derde overwinning moet McDormand alleen Katherine Hepburn voor zich laten, die in haar carrière vier Oscars won. Meryl Streep, die andere grote actrice van deze tijd, won 'slechts' twee Oscars tot nu toe. Tegen de verwachting in won Anthony Hopkins de Oscar voor beste mannelijke hoofdrol, voor zijn rol in The Father. De meeste experts (ook Focus' eigen filmcriticus Dave Mestdach) hadden voorspeld dat de vorig jaar overleden Chadwick Boseman die Oscar postuum zou winnen voor zijn rol in Ma Rainey's Black Bottom. Andere genomineerden waren Riz Ahmed (Sound of Metal), Gary Oldman (Mank), Steven Yeun (Minari).De award voor geluid ging naar Nicolas Becker, Jaimee Baksht, Michellee Couttolenc, Carlos Cortés en Phillip Blath. De andere genomineerde films waren "Greyhound", "Mank", "News of the world" en "Soul". "Sound of Metal" won bovendien de award voor beste montage. Die award ging naar de Deen Mikkel E.G. Nielsen. Hij beschreef zijn parcours als 'het volgen van een regenboog, en vandaag heb ik het gevoel dat we de pot goud hebben gevonden'. Hij bedankte in zijn speech ook onder meer het Belgische productiehuis Caviar."Sound of Metal" is het debuut van regisseur Darius Marder en vertelt het verhaal van de ex-verslaafde noise metal drummer Ruben (Riz Ahmed) die onverwacht zijn gehoor verliest terwijl hij samen met vriendin Lou (Olivia Cooke) op tournee is. De productie, die te zien is op Amazon Prime, won eerder deze maand ook al twee BAFTA's, die voor beste geluid en beste montage.De film was zes keer genomineerd voor een Oscar, maar won er uiteindelijk dus twee. De Zuid-Koreaanse Yuh-Jung Youn heeft de Oscar gewonnen voor de beste vrouwelijke bijrol voor haar rol in "Minari". De film volgt een familie Zuid-Koreaanse immigranten die tijdens de jaren 1980 proberen een leven op te bouwen in de landelijke Verenigde Staten. Youn wint de award voor haar rol als de grootmoeder van de familie. Yuh-Jung Youn grapte tijdens haar speech dat zij net iets meer geluk heeft gehad dan haar medegenomineerden, terwijl alle vertolkingen bijzonder zijn. Of misschien won ze de Oscar wel vanwege de Amerikaanse gastvrijheid tegenover Koreanen? De 73-jarige Youn acteert al meer dan vijf decennia. Ze nam eerder al afscheid van het witte doek om zich te focussen op televisierollen, maar keerde dan toch terug naar de filmwereld. De andere genomineerden voor de Oscar waren Maria Bakalova ("Borat Subsequent Moviefilm"), Olivia Colman ("The Father"), Amanda Seyfriend ("Mank") en Glenn Close ("Hillbilly Elegy"). Die laatste is trouwens de actrice met de meeste nominaties (8) zonder ooit een Oscar te winnen. Daniel Kaluuya won de Oscar voor de beste mannelijke bijrol gewonnen voor zijn rol in " Judas and the Black Messiah".In zijn speech bedankte Kaluuya Fred Hampton, de leider van de Black Panthers in Chicago in de jaren zestig, die hij speelt in de film. 'Wat een man. Hoe gezegend zijn we om in een tijdperk te leven waarin hij geleefd heeft. Hij was 21 jaar op deze aarde en heeft een manier gevonden om de kinderen eten te geven, hen te onderwijzen, gratis medische zorgen te geven, tegen alle verwachtingen in', aldus Kaluuya. 'Hij heeft mij geleerd hoe ik van mezelf moet houden, en die liefde stroomt over naar de zwarte gemeenschap en andere gemeenschappen. We hebben geleerd hoe machtig eenheid is. Wanneer zij "verdeel en heers" spelen, zeggen wij: "verenig je en stijg boven hen uit".' "Judas and the Black Messiah" vertelt hoe Fred Hampton verraden werd door FBI-informant William O'Neal. Die laatste wordt vertolkt door Lakeith Stanfield, die eveneens genomineerd was voor de Oscar voor beste mannelijke bijrol. De andere genomineerden waren Sacha Baron Cohen ("The trial of the Chicago 7"), Leslie Odom Jr. ("One night in Miami...") en Paul Raci, voor de Belgische coproductie "Sound of Metal")De film "Promising Young Woman" vertelt het verhaal van een vrouw, gespeeld door Carey Mulligan, die de dood van haar beste vriendin wil wreken. Emerald Fennell, schrijver en regisseur van de film, is bekend van The Crown, waar ze de jonge Camilla Parker vertolkte. Ook is Fennell de show runner van de tv-serie Killing Eve. Andere genomineerden waren de films "Judas and the black messiah", "The trial of the Chicago 7", "Minari" en de Belgische coproductie "Sound of Metal". De Oscars vinden dit jaar uitzonderlijk plaats in Union Station in Los Angeles, met slechts 170 aanwezigen - de genomineerden en maximaal één gast. De Deense film "Another Round" heeft de Oscar voor beste buitenlandse film gewonnen. De twee films met Belgische acteurs grijpen dus naast het beeldje."Antother Round" (of "Druk" in het Deens) van Thomas Vinterberg met Mads Mikkelsen gaat over vier vrienden, allen leerkrachten in het middelbaar onderwijs, die de theorie testen dat hun leven beter zou worden als ze constant alcohol in hun bloed hebben. Vinterberg, de regisseur van "Festen" en "Jagten",is ook nog genomineerd in de categorie beste regisseur. De film won eerder deze maand al een BAFTA voor de beste niet-Engelstalige film. In deze categorie waren ook twee films met een Belgische acteur genomineerd, die dus naast een Oscar grepen. Het Tunesische "The Man Who Sold His Skin" vertelt het verhaal van Sam Ali, een Syrische man die vanwege de oorlog naar Libanon gevlucht is. Hij wil graag doorreizen naar z'n vriendin, maar die zit in Parijs. Om die reis te kunnen ondernemen, laat hij het Schengenvisa op z'n rug tatoeëren door een kunstenaar, gespeeld door Koen De Bouw. Ook Monica Bellucci speelt een rol in de film. Johan Heldenbergh speelt dan weer een bijrol in "Quo vadis, Aida", een film over de val van Srebrenica en de daaropvolgende genocide, gepleegd door Bosnisch-Servische troepen. Die kostte meer dan 7.000 moslimjongens en -mannen het leven. Heldenbergh vertolkt de Nederlandse commandant Thom Karremans. Ook "Better Days" uit Hongkong en "Collective" uit Roemenia waren genomineerd voor de Oscar. "Soul" de Oscars gewonnen voor de beste animatiefilm en de beste originele muziek. De Pixar-film vertelt het verhaal van muziekleraar Joe Gardner, die zijn ziel en zijn lichaam wil herenigen nadat die per ongeluk werden gescheiden net voor zijn grote doorbraak als jazzmuzikant. "Soul" is de eerste Pixar-film met een Afro-Amerikaanse hoofdrolspeler, gespeeld door Jamie Foxx. De award voor de beste originele muziek ging naar Trent Reznor, Atticus Ross en Jon Batiste. Ook Terence Blanchard ("Da 5 bloods"), Emile Mosseri ("Minari"), James Newton Howard ("News of the world") en - opnieuw - Trent Reznor en Atticus Ross ("Mank") waren genomineerd. De andere genomineerden voor de beste animatiefilm waren "Onward", "Over the moon", "A Shaun the Sheep Movie: Farmageddon" en "Wolfwalkers". De award voor beste geanimeerde kortfilm ging naar de 2D-film "If anything happens to you".