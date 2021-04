Zo'n 9,85 miljoen Amerikanen hebben zondag naar de uitreiking van de Oscars gekeken. Dat is een daling met liefst 58 procent in vergelijking met vorig jaar en een historisch dieptepunt.

Dat blijkt maandag uit de cijfers van televisiezender ABC.

Begin 2020, vooraleer de coronapandemie Hollywood en de hele filmindustrie stokken in de wielen stak, keken nog 23,6 miljoen mensen naar de show. Ook dat was al een laagterecord.

Experts hadden de barslechte kijkcijfers voor de ceremonie zien aankomen. Ook de Golden Globes en de Grammy Awards konden dit jaar op veel minder belangstelling van de televisiekijker rekenen.

Doorgaans zijn de Oscars het drukst bekeken niet-sportieve evenement van het jaar, maar de kijkcijfers verbleken dit jaar in vergelijking met de uitzending van de eerste episode van een remake van de serie 'The Equalizer' (20 miljoen) en het interview van Oprah Winfrey met prins Harry en Meghan Markle (meer dan 17 miljoen).

Bioscopen dicht

De bioscopen waren een groot deel van vorig jaar gesloten en de studio's besloten de release van de grootste producties, zoals 'West Side Story' van Steven Spielberg, uit te stellen. De genomineerden voor de Oscars waren minder bekend bij het grote publiek. Winnaar 'Nomadland', een onafhankelijke film met een bescheiden budget, bracht in de Amerikaanse bioscopen slechts twee miljoen dollar op.

