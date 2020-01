De nominatielijst van de BAFTA's, de belangrijkste filmprijzen, is op boegeroep onthaald. Dat geen enkele niet-witte persoon werd genomineerd in de regisseurs- en acteurscategorieën stuit op protest. De organisatie wil nu de stemprocedure grondig hervormen.

De nominaties voor de prijzen van de British Academy of Film and Television Arts, de BAFTA's, maken heel wat los. Op sociale media maken veel mensen binnen en buiten de filmindustrie zich onder de hashtage #BaftasSoWhite boos omdat geen enkele gekleurde acteur of regisseur de nominatielijst heeft gehaald.

Zo nemen Leonardo DiCaprio (Once Upon A Time In Hollywood), Adam Driver (Marriage Story), Taron Egerton (Rocketman), Joaquin Phoenix (Joker) en Jonathan Pryce (The Two Popes) het tegen elkaar op voor de BAFTA voor Beste Acteur in een Hoofdrol. Hun vrouwelijke evenknieën zijn Jessie Buckley (Wild Rose), Saoirse Ronan (Little Women), Charlize Theron (Bombshell), Renée Zellwegger (Judy) en Scarlett Johansson (Marriage Story). Dat Scarlett Johansson nog eens is genomineerd voor haar bijrol in Jojo Rabbit en Margot Robbie twee bijrolnominaties kreeg, voor Bombshell en Once Upon A Time In Hollywood, zet des te meer kwaad bloed. Verder maken ook Jessie Buckley (Wild Rose), Saoirse Ronan (Little Women) en Charlize Theron (Bombshell) kans op de prijs voor Beste Actrice in een Bijrol. De BAFTA voor de beste mannelijke bijrolacteur gaat naar Tom Hanks (A Beautiful Day In The Neighbourhood), Anthony Hopkins (The Two Popes), Brad Pitt (Once Upon A Time In Hollywood), Al Pacino of Joe Pesci (beiden The Irishman). Enkel de categorie 'Rising Star', waarin naast de Aziatische Awkwafina ook de zwarte acteurs Kelvin Harrison jr. en Micheal Ward zijn genomineerd, is niet volledig wit.

Dat acteurs als Antonio Banderas (Dolor y gloria), Jennifer Lopez (Hustlers) en Lupita Nyong'o (Us) geen nominatie kregen, kan er bij veel critici niet in. Ze verwijzen onder meer naar de Golden Globes begin deze maand, die het beter deden wat betreft diversiteit. Awkwafina won er de prijs voor Beste Vrouwelijke Bijrol, voor onder anderen Banderas, Lopez en Eddie Murphy (Dolemite is My Name) waren er nominaties. Vorig jaar waren de BAFTA's zelf ook diverser met prijzen voor onder anderen Mahershala Ali (Green Book) en Alfonso Cuarón (Roma).

Onder de critici bevindt zich ook regisseur Steve McQueen, zegt hij in The Guardian. De man achter 12 Years a Slave voorspelt dat de BAFTA's irrelevant dreigen te worden: 'Na een tijdje word je dit een beetje beu.'

De organisatie van de BAFTA's is nu van plan om de stemprocedure 'grondig te hervormen', meldt Variety. Die herziening zou volgend jaar moeten klaar zijn.

