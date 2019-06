Vorig jaar won hij een Oscar voor het scenario van Call Me by Your Name. Een beetje vergeten is dat hij dertig jaar eerder als regisseur een even tedere, maar minder preutse film over jonge herenliefde draaide, en die nu wordt heruitgebracht: Maurice. Op de thee bij James Ivory, de Amerikaan achter de beste Britse kostuumdrama's ooit.

'From the award-winning screenwriter of Call Me by Your Name', zo staat het op de affiche van de rerelease van Maurice. Daar is geen letter van gelogen, maar tegelijk reduceert het de carrière van James Ivory, net 91 geworden, tot dat ene late gloriemoment. De Amerikaan heeft meer dan één film geregisseerd die Call Me by Your Name overklast. Hij heeft met A Room with a View (1985), Howards End (1992) en The Remains of the Day (1993) de Britten overklast in dat o zo Britse genre, het kostuumdrama. En in 1987 ontroerde hij al met zijn eigen Call Me by Your Name: Maurice. De splinternieuwe 4K-restauratie van die film krijgt nu een nieuwe kans in de bioscopen. De zeer jeugdige verschijning van Hugh Grant is het enige waar je aan merkt dat die elegante liefdesfilm ondertussen meer dan dertig jaar oud is. Blijkbaar heeft de romcomster uit Notting Hill, Bridget Jones en Love, Actually er ooit uitgezien als Timothée Chalamet. Grant speelt in Maurice een Cambridge-student die passioneel verliefd wordt op een medestudent maar de vergissing maakt toch voor een heteroseksueel bestaan te kiezen.

...