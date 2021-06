Het electropoptrio Fortress gaat met een gloednieuwe concertfilm vrijdag 2 juli in première in Trix.

'We hebben anderhalf jaar niet kunnen optreden, dus het begon te jeuken', zegt Hanne Torfs (tweede van rechts), naast toetseniste bij School Is Cool ook frontvrouw van het electropoptrio Fortress, dat ze samen met producer Ruben den Brok (tweede van links) en bassist Nils Tijtgat (rechts) vormt. 'Zeker omdat we veel nieuwe nummers hebben klaarliggen. Bovendien zijn we artist in residence in Trix, waar de zalen gewoon leegstonden. Dat nodigde uit. En dus besloten we een concertfilm te maken.' Ook mooi meegenomen: Hannes broer is regisseur Tijs Torfs, die eerder al prijzen in de wacht sleepte met zijn docu Bertha en de wolfram en kortfilm Graven. 'We hadden al samengewerkt voor enkele videoclips, maar dit keer wilden we het grootser aanpakken. Cinematografischer ook. Ik heb Tijs gezegd: benader het alsof je een kortfilm zou maken. Dat heeft hij ook gedaan, met de hulp van director of photography Dries Vanderaerden. Tijs heeft elk nummer minstens honderd keer beluisterd, elk shot tot in de puntjes voorbereid en een hele choreografie in elkaar gestoken. Over iedere seconde is waanzinnig lang nagedacht.' In totaal brengt Fortress vijf nummers, zowel gloednieuw als ouder materiaal. Op de foto hierboven ziet u hun goedkeurende blik na de opname van de openingsscène, een dansduet tussen de Britse Martha Gardner (midden) en Ultima Vez-danser Pieter Desmet (links). 'De film vroeg veel voorbereiding. Pas toen we in april begonnen te filmen, vielen alle puzzelstukjes in elkaar. Bij het zien van die eerste beelden voelden we meteen: dit wordt vet.' Het resultaat gaat volgende week in première in Trix. Net nu het concertleven weer op gang komt. 'Dat lijkt een wat ongelukkige timing, ja. (lacht) Waarom zouden mensen nu nog achter hun laptop gaan zitten? Daarom hebben we er een fysiek evenement aan gekoppeld, met een liveconcert en een Q&A. Bovendien heb ik het gevoel dat we nog niet voldoende hebben getoond wat voor liveband we zijn, terwijl we daar net heel trots op zijn. Nu kunnen we gewoon onze concertfilm aan programmatoren laten zien.'