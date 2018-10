Ontslagen regisseur van 'Guardians of the Galaxy' neemt 'Suicide Squad' over

Producent Warner Bros. en comics-gigant DC hebben regisseur James Gunn aangetrokken om de tweede film in de Suicide Squad-franchise te schrijven en wellicht ook te regisseren. Dat melden verschillende Amerikaanse media. Het is een opvallende keuze, want Gunn werkte tot afgelopen zomer nog voor Marvel, de grote concurrent van DC, waarvoor hij onder meer twee Guardians of the Galaxy-films maakte.

In juli werd Gunn ontslagen door Disney, dat Marvel in 2009 overkocht, nadat tweets van Gunn uit 2008 en 2009 weer opdoken waarin hij grove grappen maakte over onder meer verkrachting en pedofilie. Verschillende sterren uit de Guardians-reeks zoals Chris Pratt en Zoe Saldana pleitten in een open brief nog om het ontslag in te trekken, maar Disney bleef pal staan.

Net zoals Guardians of the Galaxy draait Suicide Squad rond een groep superhelden die samen moeten werken en hun eigen besognes opzij moeten zetten om de wereld te redden. Eerder probeerde DC al om David Ayer, de regisseur van de eerste Suicide Squad-film, te overtuigen, maar zette het ook al gesprekken op met onder anderen Gavin O' Connor (The Accountant) en Daniel Espinosa (Child 44). Ayer reageerde alvast enthousiast op het nieuws over Gunn. 'Ik denk dat dit een ongelooflijk dapper manoeuvre is. James is de juiste man voor de job', tweette hij.