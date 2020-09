Na zijn triomf in Venetië heeft de Amerikaanse film 'Nomadland' van regisseuse Chloé Zhao nu ook de belangrijkste onderscheiding op het filmfestival van Toronto in de wacht gesleept. Dat heeft de organisatie van het festival zondag bekendgemaakt.

'Nomadland' won op de 45ste editie van het Toronto International Film Festival de People's Choice Award.

In de Canadese metropool kiest het publiek van oudsher de winnaar en de melancholische roadmovie met Frances McDormand in de hoofdrol kon de filmfanaten dit jaar met meest bekoren. 'Nomadland' vertelt het verhaal van een gebroken vrouw die in de nasleep van de financiële crisis van 2008 alleen in een busje door de Verenigde Staten trekt.

hao toont 'een stuk Amerika dat we niet zo vaak zien. Het gaat om mensen die geen huis hebben, door het land reizen en werken waar ze een job vinden', zei organisator Cameron Baily. Zhao won eerder deze maand ook al de prestigieuze Gouden Leeuw op het filmfestival van Venetië. De in China geboren cineaste dankte het Canadese filmpubliek in een videoboodschap.

Omwille van de coronacrisis bleven de internationale sterren dit jaar thuis. Het programma van het festival was ook fors afgeslankt.

De tweede plaats ging naar 'One Night in Miami' van Regina King, die in haar debuut als filmregisseuse een gefictionaliseerde ontmoeting tussen de Afro-Amerikaanse iconen Malcolm X, Muhammad Ali, Sam Cooke en Jim Brown in 1964 op het witte doek brengt. Op de derde plaats eindigde het drama 'Beans' van de Canadese Tracey Deers.

