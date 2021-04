De organisatie achter de BAFTA's, de Britse filmprijzen, heeft de Britse acteur en producent Noel Clarke vrijdag geschorst na beschuldigingen van seksueel wangedrag.

'In het licht van de beschuldigingen aan het adres van de Star Trek-acteur heeft BAFTA (British Academy of Film and Television Arts, nvdr.) besloten zijn lidmaatschap en de prijs voor zijn bijdrage aan de Britse film, die hem tijdens de laatste ceremonie werd toegekend, met onmiddellijke ingang en tot nader order op te schorten', liet de academie in een persbericht weten.

Volgens de krant The Guardian beschuldigen 20 vrouwen die met de 45-jarige acteur en producent te maken hebben gehad hem van seksuele intimidatie, aanrakingen en ongepast gedrag tussen 2004 en 2019.

Noel Clarke ontkent de aantijgingen en heeft aangekondigd zich te zullen 'verdedigen tegen deze valse beschuldigingen'. 'In mijn decennialange carrière heb ik inclusiviteit en diversiteit hoog in het vaandel gedragen', zei hij. 'Als iemand die met mij heeft gewerkt zich ooit slecht behandeld of niet gerespecteerd heeft gevoeld, bied ik daarvoor mijn oprechte verontschuldigingen aan', voegde hij eraan toe. Hij zei ook 'elke misstap ten stelligste te ontkennen'.

In een brief aan haar leden verklaarde BAFTA dat zij de zaak 'met de grootste ernst' heeft behandeld en niet eerder was opgetreden omdat ze alleen anonieme getuigenissen en berichten uit de tweede of derde hand had ontvangen. De academie betreurt dat de vrouwen die Noel Clarke hebben beschuldigd, zich niet in staat hebben gevoeld hun getuigenis te geven zoals ze aan The Guardian hebben gedaan, en benadrukt dat ze Noel Clarke niet zou hebben beloond als ze getuigenissen uit de eerste hand had ontvangen.

Ook Televisiegroep Sky heeft een einde gemaakt aan de samenwerking met de acteur. (Belga)

