België neemt het Nederlandse systeem Kijkwijzer over om films te keuren. Dat richt zich niet enkel op leeftijdscategorieën, maar ook op specifieke inhoud. Daarmee komt een eind aan honderd jaar filmkeuring op basis van het KNT-label.

In België worden films worden sinds 1920 al beoordeeld als KT of KNT - kinderen wel of niet toegelaten dus. Daar komt vanaf 8 januari 2020 verandering in. Ons land stapt dan over op het Nederlandse systeem Kijkwijzer, dat u kent van de pictogrammen op dvd's. De spin staat zo voor angst, de vuist voor geweld. Voor Franstalige en Duitstalige Belgen zal het systeem bekendstaan als Cinecheck.

Het systeem heeft dertien tekeningen: zes om de inhoud van een film te duiden (geweld, angst, seks, discriminatie, drugs- en/of alcoholmisbruik en grof taalgebruik) en zeven leeftijdscategorieën (alle leeftijden, vanaf 6 jaar, vanaf 9 jaar, vanaf 12 jaar, vanaf 14 jaar, vanaf 16 jaar en vanaf 18 jaar). 'Veel ouders vinden het moeilijk om in te schatten of een film geschikt is voor hun kind. Met Kijkwijzer kunnen we hen beter informeren , zodat ze zelf kunnen beoordelen of hun kind er klaar voor is', legt Vlaams minister van Cultuur Jan Jambon (N-VA) uit.

'In Nederland werpt Kijkwijzer al zowat twintig jaar zijn vruchten af', zegt Sven Gatz (Open VLD) in De Standaard. Gatz startte de omschakeling naar Kijkwijzer vijf jaar geleden al op als minister van Cultuur. 'Het is een genuanceerd systeem, aangepast aan de noden van de moderne filmkijker. We zeggen niet meer: jij bent jonger dan 16, je mag die film niet zien. We zeggen wel: deze film is bedoeld voor mensen vanaf zestien. Er komt seks en geweld in. Als je hem wilt zien, houden we je niet tegen. Maar je bent gewaarschuwd. We leggen de verantwoordelijkheid niet alleen bij de bioscopen, maar ook bij de ouders of begeleiders van het kind.'

U kunt de Kijkwijzer al raadplegen op www.kijkwijzer-cinecheck.be.