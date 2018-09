'Niet lesbisch genoeg? Geen rol': hoe de castingpolitiek in Hollywood aan het veranderen is

Het was een verwarrende zomer voor wie het filmnieuws van dichtbij volgt. De kans bestaat dat het u ontgaan is, maar Ruby Rose leeft nu al een maand virtueel ondergedoken. Aanleiding was het nieuws dat de actrice, vooral bekend van haar kortstondige, maar opgemerkte rol in Orange Is the New Black, Batwoman zou spelen in een nog titelloze tv-reeks, gebaseerd op de reboot van de comic uit 2006. Daarmee zou Rose niet alleen de eerste openlijk lesbische actrice worden met een hoofdrol in een tv-reeks, maar ook de eerste openlijk lesbische superheld op tv.

Dat er kritiek op die casting zou komen, lag in de lijn der verwachtingen. De hoek waaruit die kritiek kwam, was dat niet. Rose kreeg namelijk vanuit de lgbtq-gemeenschap het verwijt 'niet lesbisch genoeg te zijn'. 'Where on earth did "Ruby is not a lesbian therefore she can't be Batwoman" come from - has to be the funniest most ridiculous thing I've ever read. I came out at 12 and for the past 5 years had to deal with "she's too gay". How do y'all flip it like that?'schreef ze in een van haar laatste tweets, voor ze haar account opzegde.

Voor de volledigheid: het heeft ermee te maken dat Rose zichzelf niet als lesbienne omschrijft, maar als een genderfluïde persoon die zich hoofdzakelijk aangetrokken voelt tot vrouwen. Dat is een verschil. Maar de voornaamste kritiek is dat ze een lesbienne is die goed ligt bij een mainstreampubliek. Cru gesteld: ze is het soort lesbienne dat heteroseksuele mannen knap vinden, wat maakt dat ze het in haar carrière makkelijker heeft gehad dan 'butch'-lesbiennes (die er masculiener uitzien).

Gayface

Het was niet het enige opmerkelijke nieuwsbericht. Midden juli had Scarlett Johansson zich al teruggetrokken uit de productie van Rub & Tug, een film over het leven van Dante Tex Gill, een Amerikaanse transgendergangster uit de jaren zeventig. Vanuit de lgbtq-gemeenschap was er zware kritiek op gekomen dat een niet-transgender een transgenderpersonage zou spelen. Aanvankelijk had Johannsson de critici doorverwezen naar 'de persagenten van Jeffrey Tambor, Jared Leto en Felicity Huffman', drie acteurs die recent nog te zien waren als transgenderpersonage. Toen de kritiek bleef aanhouden, stapte Johansson uit het project. 'Ik realiseer me nu pas dat mijn casting gevoelig ligt', zei ze in het persbericht.

En dan is er de heisa over de casting van Jack Whitehall, die in Jungle Cruise het eerste openlijk homoseksuele Disney-personage zou neerzetten. Whitehall, een heteroseksuele acteur, kreeg het verwijt zich schuldig te maken aan 'gayface' - het vertolken van een homoseksueel personage door een heteroseksuele acteur. Zeker nadat was gebleken dat het personage 'heel vrouwelijk, heel camp en heel grappig' zou zijn. Op sociale media werd dat: 'Heteroseksuele blanke man mag zoveelste stereotiepe homo spelen en Disney noemt dat vooruitgang.'

Dat is: de LGBTQ-gemeenschap die zich verzet tegen de eerste lesbische superheld, het eerste homoseksuele Disney-personage en een mainstreamfilm over een transgender, nog vóór de opnames begonnen zijn. Rub & Tug lijkt er zelfs niet meer te komen nu Johansson is weggevallen.

Wat je je doet afvragen: is Woke Twitter zichzelf in de voet aan het schieten?