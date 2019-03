Netflix verwijdert beelden treinramp Buizingen

Netflix gaat de beelden van de treinramp in Buizingen verwijderen uit zijn film 'Death note', schrijft Het Nieuwsblad op zijn website.

'We hebben besloten om het fragment te vervangen en we verontschuldigen ons aan alle betrokkenen die we hiermee hebben gekwetst', zegt de streamingdienst aan de krant.

'Death note' is een horrorfilm uit 2017 met onder meer Willem Dafoe en werd door Netflix zelf geproduceerd. In de film zijn echte beelden verwerkt van het treinongeval in het Vlaams-Brabantse Buizingen uit 2010, waarbij negentien doden vielen. De nabestaanden van de slachtoffers vonden dit 'wansmakelijk'.

Netflix had het materiaal op een correcte manier aangekocht bij een digitale beeldbank. Het bedrijf was niet op de hoogte van de achterliggende context. De nieuwe versie van 'Death note' zal volgens Het Nieuwsblad een van de komende weken op Netflix worden opgeladen.