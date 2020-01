Vanaf februari zet Netflix 21 films van Studio Ghibli online. De iconische Japanse animatiestudio weigerde tot voor kort om zijn films digitaal te verspreiden, maar komt daar nu langzamerhand op terug.

Mooi nieuws voor fans van Japanse anime en specifiek van Studio Ghibli, de studio die vanaf half jaren tachtig een nieuwe wind door het genre liet waaien met klassiekers als Spirited Away en Grave of the Fireflies: een groot deel van het Ghibli-repertoire zal vanaf februari op Netflix worden gelost. De streamingbons heeft de rechten op de tekenfilms verworven voor de hele wereld op de Verenigde Staten, Canada en Japan na. Dat is opvallend, omdat de mensen achter Studio Ghibli, die in 2013 bekendmaakten te stoppen met films maken, lang hebben geweigerd om hun oeuvre digitaal uit te brengen. Pas vorige maand kwamen de films online om te downloaden en raakte bekend dat de nieuwe streamingdienst HBO Max ze zal uitbrengen in de VS. Nu volgen dus ook onze contreien. Grave of the Fireflies, een van de grootste klassiekers van de anime-studio, zal niet op Netflix te zien zijn, omdat Studio Ghibli daar zelf de rechten niet voor heeft. Tussen de eerste golf aan films, die op 1 februari zal worden uitgebracht, zitten wel andere parels als Castle in the Sky en My Neighbor Totoro. Een maand later volgen nog eens een pak titels, zoals Nausicaä of the Valley of the Wind, het debuut van de studio uit 1985, en Spirited Away.