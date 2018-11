Netflix gaat 'Girl' dan toch niet censureren

Maandag meldde De Morgen dat Girl in januari niet volledig op Netflix zou verschijnen. De Amerikaanse streamingbons, die in Cannes de distributierechten voor het debuut van Lukas Dhont heeft gekocht, zou hebben gevraagd om een cruciale scène te hermonteren en de shots waarin de penis van hoofdrolspeler Victor Polster te zien is, eruit te halen.

Maar nu zal ook de Amerikaanse kijker Girl in zijn volledigheid te zien krijgen, meldt Dhont aan The Hollywood Reporter. 'We hebben interne gesprekken had met Netflix om te bespreken hoe delen van Girl zouden kunnen ontvangen worden buiten Europa. We kregen de optie om de film aan te passen, en als filmmakers hebben we altijd het laatste woord gehad.'

Daarmee is niet alle censuur van de baan. Het akkoord met Netflix verandert niks aan de problemen die de Motion Picture Association of America (MPAA), de Amerikaanse filmwaakhond, heeft met een scène waarin het hoofdpersonage een ander personage oraal bevredigt. Die beslissing heeft enkel invloed op de film zoals die in de Amerikaanse bioscopen te zien zal zijn, niet op de Netflix-versie.

Girl is de Belgische inzending voor de Oscars en zou het op de hoogmis van Hollywood wel eens goed kunnen doen, na onder meer de triomf op het Festival van Cannes, waar de film de Camera d' Or won voor beste debuut. Op 22 januari, een week na de release op Netflix, weten we of Girl genomineerd is als Beste Niet-Engelstalige Film.