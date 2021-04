Het streamingplatform Netflix heeft de rechten binnengehaald om films van de studio Sony Pictures Entertainment in de Verenigde Staten aan te bieden.

Financiële details hebben beide bedrijven niet bekendgemaakt, maar volgens de krant The Wall Street Journal is de vijfjarige deal bijna 1 miljard dollar waard.

Vanaf volgend jaar zullen alle nieuwe films van Sony exclusief op de Amerikaanse Netflix verschijnen nadat ze zijn uitgebracht in bioscopen en op dvd en blu-ray. Daarnaast krijgt Netflix ook eerste keuze bij de films die de studio meteen voor streamingplatformen maakt.

Onder de eerste Sony-titels die zo op Netflix zullen verschijnen, zijn Morbius, Uncharted, Where the Crawdads Sing en Bullet Train. De toekomstige Spider-Man-films en alle andere films met Marvel-figuren waar Sony de rechten op heeft, zullen ook op het streamingplatform verschijnen.

Financiële details hebben beide bedrijven niet bekendgemaakt, maar volgens de krant The Wall Street Journal is de vijfjarige deal bijna 1 miljard dollar waard.Vanaf volgend jaar zullen alle nieuwe films van Sony exclusief op de Amerikaanse Netflix verschijnen nadat ze zijn uitgebracht in bioscopen en op dvd en blu-ray. Daarnaast krijgt Netflix ook eerste keuze bij de films die de studio meteen voor streamingplatformen maakt. Onder de eerste Sony-titels die zo op Netflix zullen verschijnen, zijn Morbius, Uncharted, Where the Crawdads Sing en Bullet Train. De toekomstige Spider-Man-films en alle andere films met Marvel-figuren waar Sony de rechten op heeft, zullen ook op het streamingplatform verschijnen.