Netflix brengt 'Girl' uit in gecensureerde versie

In januari komt Girl van Lukas Dhont uit op Netflix, maar niet helemaal in de oorspronkelijke versie. De Amerikaanse streamingbons heeft namelijk gevraagd om een cruciale scène te hermonteren en de shots waarin de penis van hoofdrolspeler Victor Polster te zien is, eruit te halen. Dat meldt De Morgen maandag.

Netflix heeft in Cannes de distributierechten voor de VS gekocht en wil maar al te graag dat het drama over een jonge transgender een Oscarnominatie binnenrijft. Daarvoor brengt het Girl ook in een aantal Amerikaanse bioscopen uit en moet de film dus goedgekeurd worden door de Motion Picture Association of America (MPAA). Die vond een scène met orale seks in de film niet kunnen. 'Ik begrijp nog altijd niet waarom, maar we moeten de scène hermonteren', reageert Lukas Dhont in De Morgen.

De naaktscène met Polster kon nog wel, maar die wil Netflix er dan weer uit. Het bedrijf is bang om te worden beschuldigd van het verspreiden van kinderporno - Polster was vijftien jaar toen hij die scène speelde.

Die scène houdt nu minder steek, vindt Dhont, maar hij begrijpt ook de bezorgdheid. Wat hem ook gerust stelt, is dat de leden van Academy of Motion Picture Arts and Sciences, die de winnaars van de Oscars kiezen, wel de originele film te zien krijgen.

Op 22 januari, een week na de release op Netflix, weten we of Girl genomineerd is als Beste Niet-Engelstalige Film.