Na groeiende kritiek op de organisatie van de buitenlandse pers die de Golden Globes-filmprijzen uitreikt, heeft nu ook de Amerikaanse tv-zender NBC zijn conclusies getrokken. NBC kondigde maandag aan dat de zender het gala in 2022 niet zal uitzenden.

De Golden Globes-organisatie HFPA (Hollywood Foreign Press Association) moet de tijd nemen om grotere hervormingen door te voeren, zegt NBC in een mededeling. De zender hoopt om het gala in januari 2023 weer uit te zenden, als er voldoende veranderingen zijn doorgevoerd.

NBC zendt het jaarlijkse Golden Globes-gala al uit sinds 1996. De HFPA zond de Golden Globes dit jaar uit op 28 februari. In de aanloop naar het gala was er kritiek op de organisatie, onder meer wegens het gebrek aan diversiteit in de organisatie en de ontransparante criteria om ertoe toe te treden. Zo zouden er in de jury geen personen van kleur zitten.

De bijna negentig leden van de HFPA keurden daarop vorige week een grote hervorming goed. Zo zou de organisatie in 2021 zeker twintig nieuwe leden opnemen, waarbij de prioriteit uitgaat naar Afro-Amerikanen, en in achttien maanden het aantal leden verdubbelen.

Maar veel filmsterren en belangrijke Hollywood-bedrijven vinden de hervormingen niet voldoende. Netflix en Amazon kondigden aan dat ze de samenwerking met HFPA tijdelijk stopzetten.

