Het verplichten van mondmaskers in bioscopen leidt tot een daling in bezoekcijfers, zegt de Federatie van Cinema's van België. De sector hoopt dat de Veiligheidsraad de maatregel herbekijkt.

Mondmaskers maken een rendabele bioscoopuitbating onmogelijk. Dat zegt de Federatie van Cinema's van België, die de belangen van de Belgische bioscoopuitbaters verdedigt. De beslissing van de overheid om het dragen van mondmaskers te verplichten in bioscoopzalen tijdens de projectie van een film, zorgde voor een daling van het bioscoopbezoek met meer dan 25% ten opzichte van vorig weekend en met 80% ten opzichte van hetzelfde weekend in 2019, toen er geen maximum aantal bezoekers gold.

Ook de consumptie van snacks en drank is ernstig verminderd, ook al is het toegelaten om het masker uit te doen om te eten of te drinken tijdens de film. 'Een bioscoop rendabel uitbaten was reeds bijzonder moeilijk onder de eerder opgelegde restricties (social distancing + maximaal 200 bezoekers, wat neerkomt op een daling van de zaalcapaciteit met ongeveer 70%), maar wordt met deze bijkomende maatregel onmogelijk,' klinkt het in de sector. Bioscoopuitbaters vragen de Nationale Veiligheidsraad om de beslissing te herbekijken.

Dubbele veiligheidsmaatregel

Ook op sociale media blijkt dat de bioscoopbezoeker niet begrijpt dat hij in de cinemazaal, waar niemand op minder dan 1,5 meter van hem zit en waar er niet gesproken wordt tijdens de film, verplicht is om een mondmasker op te houden. Zeker als het op café en op restaurant niet hoeft.

België is het enige land in Europa waar er een dubbele veiligheidsmaatregel - social distancing en het dragen van een mondmasker - geldt. Landen als Frankrijk en het Groot-Hertogdom Luxemburg verplichten het mondmasker eveneens in publieke ruimten, maar laten toe dat het mondmasker voor de duur van de film afgezet wordt.

