De maandag overleden Michael K. Williams was een geliefd figuur in de film- en televisiewereld. De carrière van de memorabele acteur was een eerder atypisch succesverhaal, maar net dat maakte hem zo innemend.

Eergisteren raakte het nieuws bekend dat Michael K. Williams overleden is. De acteur was vooral bekend van zijn rollen als Omar Little in The Wire en Albert 'Chalky' White in Boardwalk Empire. Verder schitterde hij in films als Inherent Vice, 12 Years a Slave en The Road.

...

Eergisteren raakte het nieuws bekend dat Michael K. Williams overleden is. De acteur was vooral bekend van zijn rollen als Omar Little in The Wire en Albert 'Chalky' White in Boardwalk Empire. Verder schitterde hij in films als Inherent Vice, 12 Years a Slave en The Road. Ook naast het scherm was de acteur een innemende persoonlijkheid, die soms op ongebruikelijke manieren het hart van zijn publiek veroverde. Enkele hoofdstukken uit het ongewone levensverhaal van de betreurde acteur.Michael K. Williams leek best een aangename man te zijn.Als je hem niet kende, kon echter wel angstaanjagend ogen. Dit kwam vooral dankzij het grote litteken in zijn gezicht dat hij opliep tijdens een gevecht op zijn 25e verjaardagsfeest.Terwijl hij aan het vieren was in een bar in Queens ging de toen nog onbekende acteur een luchtje scheppen, waar hij zag dat twee van zijn vrienden lastiggevallen werden door een groepje onrustzaaiers. Hij probeerde de situatie te ontmantelen en zijn kompanen terug naar binnen te krijgen, maar een van de ruziemakers bleef hem achtervolgen en na een stevige woordenwisseling vielen er alsnog klappen.Williams' aanvaller bracht daarbij zijn hand naar zijn mond. Wat de acteur niet besefte, was dat zijn tegenstander een scheermesje uitspuwde en tussen zijn ring- en middelvinger hield om zich te bewapenen tijdens het gevecht. Het resultaat valt te zien in alle films en series waarin Williams acteerde: een gigantisch litteken in het midden van zijn voorhoofd. Naar eigen zeggen heeft dit nieuwe uiterlijk ongelooflijk veel impact gehad op het soort rollen waarvoor hij gevraagd werd.En daar zou hij wel eens gelijk in kunnen hebben. Zijn eerste filmrol was in de film Bullet in 1996, met in de hoofdrol niemand minder dan de legendarische rapper 2Pac.Er werd nog iemand gezocht om de kleine broer van Tupacs personage te spelen. Er werden geen audities georganiseerd voor de rol, maar 2Pac zou een polaroidfoto van Williams gevonden hebben in de studio. Volgens het verhaal vond de rapper het gezicht van Williams, inclusief litteken, zo stoer dat hij de productie meteen aanmaande om de acteur te vinden: 'Yo, go find this dude, he looks thugged out enough to play my little brother.'Na Bullet kreeg de acteur enkele bijrolletjes in series als The Sopranos, maar zijn eerste glansrol en het personage waarvoor hij herinnerd zal worden speelde hij van 2002 tot 2008 in The Wire.Omar Little uit The Wire is ongetwijfeld een iconisch televisiepersonage. Met zijn unieke charisma portretteerde Williams een lone wolf in het drugsmilieu, zelf geen dealer maar net iemand die de criminelen gaat beroven. Een soort Robin Hood, met de nadruk op hood. Omar was ook een homoseksuele, zwarte man.Williams werd alom geprezen om de genuanceerde, niet-stereotype manier waarop hij zo'n personage tot leven wekte. Zwarte homoseksualiteit was toen nog bijna volledig afwezig in de media. En als zulke personages dan toch eens getoond werden, waren het doorgaans karikaturen om wat goedkope humor uit te slaan.Omar was radicaal anders. Hij was badass, een man met street cred waar je niet zomaar mee durfde te sollen. Het feit dat die uitstraling gerijmd werd met zijn liefde voor andere mannen, zonder dat dit als een tegenstelling afgebeeld werd, was revolutionair en heeft Omar Little terecht een van de populairste televisiepersonages gemaakt. Zelfs toenmalig president Obama prees Omar als zijn favoriete personage uit de serie.Met Omar Little speelde Williams een van de weinige criminelen in The Wire die niets van drugs moest hebben. De schrijnende ironie is dat de acteur ondertussen zelf wel een drugsverslaving opliep tijdens het draaien van de serie.Volgens de acteur begon dat rond 2004. Vanaf dan leidde hij een dubbelleven: voor de camera had niemand door dat Williams verslaafd was aan cocaïne, maar buiten de set ging de acteur om met ongure types en verdween hij soms voor dagen aan een stuk, te geïntoxiceerd om een teken van leven te geven.Naar eigen zeggen was Williams zelf zeer onzeker, en zag hij Omar als zijn superheldenpak. Als jongetje werd hij vroeger gepest en was hij absoluut geen feestbeest, dankzij Omar had hij plots tonnen street cred. Het leverde hem een identiteitscrisis op en alle problemen die daarmee gepaard gingen.Hij werd tijdelijk gered door dominee Ron Christian, die een kerk uitbaatte waar heel wat mensen met problemen terecht konden. Drugsverslaafden, maar ook moordenaars die eerst met de geestelijke wilden praten en zichzelf daarna vrijwillig inleverden. Williams werd met beide voeten op de grond gezet toen Christian hem tijdens hun eerste gesprek vroeg: 'What's all this Omar stuff? People keep telling me Omar is in trouble. Who the hell is Omar?'. Hij werd gezien als Michael, de man die hij echt was en die van zijn ongezonde gewoontes af wilde.Het verhaal heeft jammer genoeg geen goeie afloop. Hij raakte er een tijdje weer bovenop en gaf daar open, pakkende getuigenissen over, maar afgelopen maandag werd hij levenloos in zijn appartement gevonden, volgens de getuigenissen met heroïne op zijn tafel. Toch is dit verhaal het waard om verteld te worden, om twee redenen. Ten eerste toont het aan wat voor professional Williams was. Van zijn demonen is niets te merken op het grote of kleine scherm. Ondanks zijn persoonlijke problemen slaagde hij er constant in om de show te stelen. Verder maakt het duidelijk Williams niet met zijn stoere personages vereenzelvigd mag worden, maar dat de echte Michael een warme, onzekere man was. De wereld is een sterke acteur verloren.