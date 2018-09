Michaël Borremans wordt juryvoorzitter van Film Fest Gent

Het programma van de 45ste Film Fest Gent valt stilaan in zijn definitieve plooi. De organisatie maakte donderdag de films in de internationale competitie bekend. Opvallende deelnemers zijn onder anderen Yorgos Lanthimos, die met The Favourite al hoge ogen gooide op het Filmfestival van Venetië, Erik Poppe met Utøya 22. Juli, zijn film over de moordpartij van Anders Behring Breivik, en Mahmoud Ben Mahmoud, die als enige Belg meedingt voor de prijzen met zijn debuut Fatwa.

3 Days in Quiberon (Emily Atef) Ash is Purest White (Jia Zhangke) Cold War (Pawel Pawlikowski) Fatwa (Mahmoud Ben Mahmoud) The Favourite (Yorgos Lanthimos) Genezis (Árpád Bogdán) High Life (Claire Denis) "I Do Not Care If We Go Down in History as Barbarians" (Radu Jude) The Kindergarten Teacher (Sara Colangelo) Utøya 22. juli (Erik Poppe) Vision (Naomi Kawase) The Wild Pear Tree (Nuri Bilge Ceylan) Wildlife (Paul Dano)

De films in competitie maken niet alleen kans op de prijs voor Beste Film, maar ook op die voor Beste Score, Soundtrack of Sounddesign. De jury wordt dit jaar geleid door kunstschilder Michaël Borremans. Die staat bekend om zijn liefde voor de cinema en zei in interviews beïnvloed te zijn door grote regisseurs als Alfred Hitchcock en Luis Buñuel. Nog in de jury: Stephen & David Dewaele, het muzikale broederduo achter Soulwax en 2manydjs, de Franse actrice Mireille Perrier (Toto le Hero) en regisseurs Hope Dickson Leach (The Levelling), Alexandre O. Philippe (78/52), João Pedro Rodrigues (O Ornitólogo) en Nele Wohlatz (El futuro perfecto).

Verder legt Film Fest Gent dit najaar de nadruk op de Hongaarse film, met een selectie van zes hedendaagse films uit het land en een eerbetoon aan Miklós Jancsó.