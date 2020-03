De Zweedse acteur en regisseur Max von Sydow is overleden. Hij werd 90 jaar. Von Sydow werkte vele malen samen met zijn landgenoot Ingmar Bergman, maar heeft ook rollen in Hollywood-klassiekers als The Exorcist en Minority Report op zijn palmares staan.

Het is zijn echtgenote Catherine von Sydow die het nieuws meldt aan het Franse blad Paris Match. Ze was sinds 1997 met hem getrouwd.

Max von Sydow werd geboren in het Zweedse Lund, als zoon van rijke ouders. Als twintiger verhuisde hij naar Malmö, waar hij zijn latere mentor Ingmar Bergman ontmoette. Bergman castte hem in veel van zijn films, waaronder Het zevende zegel, Schaamte, Avondmaalsgasten en De passie van Anna.

Maar Von Sydow was meer dan Bergmans fetisjacteur. Zo vertolkte hij in 1973 de rol van priester Merrin in William Friedkins horrorklassieker The Exorcist. Ook in Minority Report (Steven Spielberg) en Shutter Island (Martin Scorsese) was de Zweed te zien. Hij vertolkte James Bonds aartsvijand Ernst Stavro Blofeld in Never Say Never Again en speelde mee in enkele afleveringen van Game of Thrones. In 2011 kreeg hij nog zijn tweede Oscarnominatie voor een rol in Extremely Loud and Incredibly Close. Het festival van Cannes gaf hem in 2004 een carrièreprijs, dat van Venetië bekroonde hem in 1982 als beste acteur voor zijn rol in Flight of the Eagle.

De film op zijn palmares is Kursk, het duikbootdrama van Thomas Vinterberg uit 2018. Echoes of the Past, een oorlogsdrama waarin hij een belangrijke rol heeft, wordt op dit moment nog afgewerkt.

