Matthias Schoenaerts in cast van Netflix-film over Panama Papers

Matthias Schoenaerts heeft een rol in The Laundromat, de nieuwe film die regisseur Steven Soderbergh op dit moment draait voor Netflix. Hij vervoegt een indrukwekkende cast met onder anderen Meryl Streep, Gary Oldman, Friends-acteur David Schwimmer en Antonio Banderas.

Soderbergh bereidt The Laundromat al twee jaar voor op basis van een boek van onderzoeksjournalist Jake Bernstein over de Panama Papers, het schandaal rond brievenbusfirma's dat door honderden journalisten van over de hele wereld werd blootgelegd. Het verhaal vertrekt volgens de gezaghebbende filmwebsite Deadline rond Schwimmers personage, een advocaat van een verzekeringsmaatschappij die na een bootongeluk een brievenbusfirma blijkt te zijn. Welke rol Schoenaerts zal vertolken, is nog niet bekend, net zoals wanneer de reeks te zien zal zijn.

Schoenaerts maakte pas nog het mooie weer op Film Fest Gent om Kursk te promoten, de film van Thomas Vinterberg waarin hij de hoofdrol speelt.