Martin Scorsese en Leonardo DiCaprio werken aan serie voor Hulu

De Amerikaanse streamingdienst Hulu werkt aan een serie op basis van The Devil in the White City: Murder, Magic and Madness at the Fair That Changed America van Erik Larson. Tussen de producers van het project zitten twee absolute topnamen: Martin Scorsese en Leonardo DiCaprio.

The Devil in the White City vertelt het waargebeurde verhaal van architect Daniel H. Burnham en seriemoordenaar Henry H. Holmes, wier wegen elkaar kruisten op de Wereldtentoonstelling van 1893 in Chicago. DiCaprio heeft de rechten allang in bezit en wilde het boek oorspronkelijk verwerken tot een film, met zichzelf in de rol van Holmes. Sinds 2015 is ook Martin Scorsese aan boord.

Scorsese en DiCaprio hebben uiteraard een geschiedenis samen. Met Gangs of New York, The Aviator, The Departed, Shutter Island en The Wolf of Wall Street leverde hun samenwerking vier onvervalste succesfilms op. Samen hebben ze bovendien nog twee projecten lopen, waaronder een biopic over de voormalige Amerikaanse president Theodore Roosevelt.

Daarnaast hebben beide Hollywoodiconen nog een gehypet filmproject voor 2019 voor de boeg: Scorsese brengt in het najaar The Irishman uit op Netflix, en DiCaprio heeft een rol in de nieuwe film van Quentin Tarantino, Once Upon a Time in Hollywood.