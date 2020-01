De Australische actrice is niet meer weg te slaan van het witte doek, en dat gaat nog wel even zo blijven.

Margot Robbie is stilaan een stamgast in uw bioscoop. Quentin Tarantino's Once upon a Time... in Hollywood, waarin ze wijlen Sharon Tate vertolkt, is nog maar net uit de zalen of er komen alweer twee nieuwe projecten aan. Vanaf deze week is ze als de ambitieuze redacteur Kayla Pospisil te zien in Bombshell, het waargebeurde metoo-drama over de val van Fox News-topman Roger Ailes, waarvoor Robbie een Oscarnominatie kreeg. Volgende week volgt Birds of Prey, waarin ze voor de tweede keer in de huid van de kleurrijke superschurk Harley Quinn kruipt. Zeggen dat de actrice aan haar grote doorbraak toe is, zou haar werk van de voorbije jaren oneer aandoen, maar toch: op haar negenentwintigste lijkt Robbie definitief haar plek aan de Hollywoodtop op te eisen. Niet slecht voor een Australische wier carrière evengoed had kunnen stranden bij Neighbours. Margot Robbie groeit op in Queensland. Op haar zeventiende trekt ze alleen naar Melbourne, waar ze na een job bij fastfoodketen Subway uiteindelijk een rol in de hitsoap Neighbours aangeboden krijgt. Intussen sleutelt ze aan haar Amerikaanse accent, tot ze enkele jaren later klaar is om haar kans te wagen in Hollywood. Vrijwel meteen scoort ze een hoofdrol, naast Christina Ricci, in de stewardessenreeks Pan Am (2011). Niet veel later speelt ze aan de zijde van Leonardo DiCaprio in Martin Scorsese's The Wolf of Wall Street (2013). De verzoeken om sexy golddiggers te vertolken stromen binnen, maar Robbie wisselt liever kleinere films als Suite Française (2014) en Mary Queen of Scots (2018) af met blockbusters à la The Legend of Tarzan (2016) en Suicide Squad (2016). Een werkwijze die haar beter ligt en haar bovendien geen windeieren heeft gelegd: zonder dat u het goed en wel besefte, is de actrice in enkele van de meest besproken films van het decennium gerold. Margot Robbie is overal, en dat zal er niet op minderen. De soap: NeighboursKylie Minogue, Russell Crowe, Guy Pearce, Liam Hemsworth: deze Australische soap is wel vaker een springplank naar wereldfaam gebleken. Van 2008 tot 2011 vertolkt Robbie er Donna Freedman, een van de weinige biseksuele personages op de Australische televisie tot dan toe. De beste: I, TonyaOf toch volgens Rotten Tomatoes. Die biopic annex zwarte komedie uit 2017 vertelt het verhaal van het Amerikaanse kunstschaatswonder Tonya Harding, die in de problemen kwam toen de knie van haar concurrente met een stalen pijp werd verbrijzeld en alles in de richting van Hardings ex wees. Robbie schittert in de hoofdrol, nam de productie op zich én werd genomineerd voor een Oscar. De onderschatte: Z for ZachariahIn vergelijking met haar andere films glipte Z For Zachariah (2015) ietwat door de mazen van het net, al kreeg hij behoorlijk goede kritieken, net als Robbies vertolking. De actrice speelt een diepgelovige plattelandsvrouw die op haar boerderij een nucleaire ramp overleeft. De geanticipeerde: BarbieWanneer powerkoppel Greta Gerwig en Noah Baumbach zich achter een liveactionfilm over Barbie scharen, weet je dat er iets speciaals te gebeuren staat. Robbie mag het plastic icoon incarneren en belooft dat de film vooral positiviteit de wereld in zal sturen. Wij kijken er alvast naar uit. - Staan verder nog op de planning: The Suicide Squad, een stemmetje in Peter Rabbit 2: The Runaway, de thriller Ruin en de Robin Hood- spin-off Marian.- Haar rol in Once upon a Time... in Hollywood zorgde voor enig ophef over haar gebrek aan dialoog: minder dan vijftig zinnen, volgens de berekeningen. - Tussen het acteren door vindt Robbie nog de tijd om samen met haar man het productiehuis LuckyChap Entertainment te leiden, waarmee ze de diversiteit en gendergelijkheid in Hollywood wil behartigen.