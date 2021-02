De nominaties voor de Golden Globes zijn woensdag bekendgemaakt. De Netflix-film Mank is koploper met zes nominaties. Ook een andere film van de streaminggigant scoorde heel wat nominaties: The Trial of the Chicago 7 wist er vijf binnen te rijven. Netflix sleept in totaal 22 nominaties in de wacht.

De zwart-witfilm Mank van David Fincher belicht de gouden eeuw in Hollywood. De film volgt Herman J. Mankiewiz (Gary Oldman), de scenarist van Orson Welles' wereldvermaarde film Citizen Kane.

The Trial of the Chicago 7 van Aaron Sorkin zoomt in op het schijnproces tegen zeven leiders van de anti-Vietnamprotesten tijdens de Democratische Conventie van 1968 in Chicago. Verder kregen The Father (Florian Zeller), Nomadland (Chloe Zhao) en Promising Young Woman (Emerald Fennel) alledrie drie nominaties.

Vorig jaar kregen de Globes, die elk jaar uitgereikt worden door de Hollywood Foreign Press Association, nog de wind van voren omdat er geen enkele vrouw genomineerd werd voor de categorie 'beste regisseur'. Dit jaar dingt naast Zhao en Fennel met Regina King (One Night in Miami) nog een derde vrouw mee naar het beeldje.

De Golden Globes behoren tot de meest begeerde prijzen in de Amerikaanse filmindustrie. Ze zijn een belangrijke indicator voor welke films en acteurs een goede kans maken op een Oscar. De uitreiking van de 78ste Golden Globes vindt dit jaar plaats op 28 februari. (Belga)

