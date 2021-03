Mank, de nieuwste film van David Fincher, sleept dit jaar de meeste Oscarnominaties in de wacht. De Belgische kortfilm Da Yie van Anthony Nti, die ook op de shortlist stond, kon geen nominatie verzilveren.

Mank van David Fincher is dit jaar dé grote Oscarfavoriet. De zwart-witprent, ook voor de Golden Globes koploper met zes nominaties, belicht de gouden eeuw in Hollywood. De film volgt scenarist Herman J. Mankiewiz, die vertolkt wordt door Gary Oldman, en de creatie van de wereldvermaarde film Citizen Kane van Orson Welles.

Mank is onder meer genomineerd voor beste film, beste regisseur, beste cinematografie, beste acteur met hoofdrolspeler Gary Oldman en beste vrouwelijke bijrol met Amanda Seyfried. Daarnaast is de film ook genomineerd voor enkele technische categorieën.

Werden ook genomineerd voor de Oscar voor beste film: The Father, Judas and the Black Messiah, Minari, Nomadland, Promising Young Woman, Sound of Metal en The Trial of the Chicago 7.

Regisseur David Fincher neemt het met Mank op tegen Thomas Vinterberg (Another Round), Lee Isaac Chung (Minari), Chloe Zhao (Nomadland), Emerald Fennell (Promising Young Woman), die allen genomineerd werden voor de prijs voor beste regie.

Promising Young Woman en Nomadland maken daarnaast ook kans op een Oscar voor beste actrice dankzij het acteerwerk van Carey Mulligan en Frances McDormand. Maar het is Ma Rainey's Black Bottom die een nominatie voor beste acteur én beste actrice mag noteren: wijlen Chadwick Boseman en Viola Davis overtuigden de jury in de bluesballade van theaterregisseur George C. Wolfe.

Belgen op de Oscars

Da Yie van de Antwerpse cineast Anthony Nti, over een man die de opdracht krijgt om in Ghana kinderen te ronselen voor een risicovolle baan, slaagde er niet in zijn plaats op de shortlist te verzilveren.

Toch zal ons land vertegenwoordigd zijn op de ceremonie. Sound of Metal van Amerikaanse regisseur Darius Marder rijft zes nominaties binnen. De film, over een ex-verslaafde metaldrummer die onverwacht zijn gehoor verliest, is geproduceerd door het Belgische productiehuis Caviar.

En in zowel het Tunesische The Man Who Sold His Skin als het Bosnische Quo vadis, Aida, allebei genomineerd in de categorie beste internationale film, spelen Belgische acteurs mee: Koen De Bouw en Johan Heldenbergh.

In de categorie voor beste niet-Engelstalige film dingen ook Denemarken, Hongkong en Roemenië mee naar een prijs met respectievelijk Another Round , Better Days en Collective.

De 93ste ceremonie van de Oscars vindt plaats op 25 april, en de organisatoren hopen dat alvast deels live te kunnen doen in het Dolby Theater in Los Angeles. (Belga)

De belangrijkste genomineerden op een rijtje Beste film The Father Judas and the Black Messiah Mank Minari Nomadland Promising Young Woman Sound of Metal The Trial of the Chicago 7 Beste regisseur Thomas Vinterberg (Another Round) David Fincher (Mank) Lee Isaac Chung (Minari) Chloe Zhao (Nomadland) Emerald Fennell (Promising Young Woman) Beste acteur Riz Ahmed (Sound of Metal) Chadwick Boseman (Ma Rainey's Black Bottom) Anthony Hopkins (The Father) Gary Oldman (Mank) Steven Yeun (Minari) Beste actrice Viola Davis (Ma Rainey's Black Bottom) Andra Day (The United States vs. Billie Holiday) Vanessa Kirby (Pieces of a Woman) Frances McDormand (Nomadland) Carey Mulligan (Promising Young Woman) Beste acteur in een bijrol Sacha Baron Cohen (The Trial of the Chicago 7) Daniel Kaluuya (Judas and the Black Messiah) Leslie Odom Jr. (One Night in Miami) Paul Raci (Sound of Metal) Lakeith Stanfield (Judas and the Black Messiah) Beste actrice in een bijrol Maria Bakalova (Borat Subsequent Moviefilm) Glenn Close (Hillbilly Elegy) Olivia Colman (The Father) Amanda Seyfried (Mank) Youn Yuh-jung (Minari) Beste cinematografie Sean Bobbitt (Judas and the Black Messiah) Erik Messerschmidt (Mank) Dariusz Wolski (News of the World) Joshua James Richards (Nomadland) Phedon Papamichael (The Trial of the Chicago 7) Beste niet-Engelstalige film Another Round (Denemarken) Better Days (Hong Kong) Collective (Roemenië) The Man Who Sold His Skin (Tunesië) Qu Vadis, Aida? (Bosnië en Herzegovina) Beste originele filmscore Da 5 Bloods Mank Minari News of the World Soul Beste origineel nummer Fight For You (Judas and the Black Messiah) Hear My Voice (The Trial of the Chicago 7) Husavik (Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga) lo Sì (Seen) (The Life Ahead (La Vita Davanti a Se)) Speak Now (One Night in Miami...) Beste originele scenario Judas and the Black Messiah Minari Promising Young Woman Sound of Metal The Trial of the Chicago 7 Beste bewerkte scenario Borat Subsequent MovieFilm The Father Nomadland One Night in Miami The White Tiger

