De nominaties voor de Golden Globes van 2021 worden pas over een maand bekendgemaakt, maar de eerste controverse rond een nominatie is al een feit.

Acteur Simu Liu en regisseur Lulu Wang noemen het een schande dat de film door de Hollywood Foreign Press Association (HFPA) werd uitgesloten omdat de film naar verluidt "te veel dialogen in vreemde talen" bevat. Dat meldt filmwebsite Indiewire.

"Ik heb dit jaar nog geen film gezien die Amerikaanser is dan 'Minari'. Deze film gaat over een familie van immigranten die in de Verenigde Staten de Amerikaanse droom wil najagen. De taalregels voor de nominaties van de Golden Globes moeten echt veranderen", fulmineert regisseur Lulu Wang. Haar film 'The Farewell' onderging dit jaar hetzelfde lot omdat de dialogen hoofdzakelijk in een andere taal dan het Engels werden gesproken.

Andere filmjournalisten merken op dat het hypocriet is om 'Minari' uit te sluiten terwijl er in genomineerde films als 'Inglourious Basterds' (Quentin Tarantino) en 'Babel' (Alejandro González Iñárritu) ook veel andere talen dan het Engels werden gesproken. 'Babel' won zelfs de prijs voor Beste Dramafilm.

De HFPA, de organisator van de Golden Globes, heeft nog niet officieel gereageerd op de klachten van de filmmakers.

