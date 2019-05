Lukas Dhont bereidt een nieuwe film voor met als titel 'DUST'. Samen met Angelo Tijssens schrijft hij het scenario, waarin het bekende tweetal Lernout & Hauspie centraal zal staan.

'De focus ligt niet op financiële feiten en details', aldus Tijssens, 'wel op wat ze voor mij, een jongen van West-Vlaanderen, symboliseren: mannen met macht, geld en aanzien'. Het project wordt ontwikkeld door Dries Phypo van A Private View, de filmproductiemaatschappij van onder meer 'Zagros' en 'The Best of Dorien B'.

'Girl', de debuutfilm van Lukas Dhont, werd vorig jaar in Cannes vier keer gelauwerd, onder meer met de prestigieuze Camera d'or voor beste debuut. Dhont zetelt dit jaar in Cannes in de jury van de sectie Un Certain Regard waar 'Girl' de prijs van beste acteur mocht ontvangen in mei 2018. De opnames van 'DUST' zouden gebeuren in Belgie en Hongkong.