Op de dertiende editie van het Filmfestival van Oostende werd acteur Jan Decleir in de bloemetjes gezet.

De Oostendse Zeedijk heeft er enkele extra sterren bijgekregen. Op een ervan prijkt de naam van de Italiaanse actrice Monica Bellucci (54), die er haar nieuwste film 'Spider in the Web' kwam voorstellen. Een andere ster glimt nu nog nieuw op de dijk, maar schittert al lange aan het Belgische firmament: acteur Jan Decleir debuteerde al in 1971 in Mira en speelde de jaren daarna nog in tal van gelauwerde films.

Bekende rollen waren onder meer Adolf Daens in Daens, Angelo Ledda in De Zaak Alzheimer en de enige echte Sinterklaas. Op dit festival is hij te zien als Albert Van den Abiel in potentieel prijzenbeest Niet schieten. Decleir heeft volgens festivaldirecteur Peter Craeymeersch enorm veel acteurs geïnspireerd en is het boegbeeld van de Vlaamse filmwereld.