Regisseur Liesbeth De Ceulaer heeft zaterdagavond voor de derde keer de prijs voor beste Belgische documentaire gewonnen op de slotavond van Docville, het internationaal documentairefestival in Leuven. De Ceulaer won de prijs voor haar film Holgut, die het verhaal vertelt van twee broers die samen op hertenjacht gaan in Siberië. Docville vond plaats van 9 tot en met 19 juni.

'Holgut is een visueel erg sterke film', zegt organisator Frank Moens. 'Ik ben heel blij dat de jury voor deze film gegaan is.' De juryprijs in de Internationale Competitie werd gewonnen door Some Kind of Heaven van Lance Oppenheim. Oppenheim wint daarmee een plaats op de longlist van de eerstvolgende Oscars. De jury noemt de film 'op alle vlakken goed gemaakt en goed gestructureerd, met humor en intelligentie. De maker gaat door op de dingen en raakt belangrijke thema's aan.' De Weten & Geweten-prijs ging tot slot naar Camilla Nielsson met haar film President.

Waar er andere jaren zo'n 8 à 10.000 bezoekers naar het Leuvens filmfestival afzakken, is deze editie afgeklokt op een goede 5.000 mensen. De organisatie spreekt toch van een geslaagde editie. 'Gezien de omstandigheden, het warme weer, de examens en het EK voetbal zijn we toch erg tevreden', reageert Moens. 'Het was geen topjaar, maar het voelde ook al als een opluchting dat we het festival hebben kunnen laten doorgaan.' Normaal gezien vindt het festival jaarlijks in maart plaats, maar wegens de geldende coronamaatregelen werd het tot vier keer toe uitgesteld.

38 films

Het festival kende een grote toename in aantal festivalpashouders. Met zo'n pas kan iemand alle films van het volledige festival komen bekijken. Dit jaar werden er een kwart meer passen verkocht. 'Gemiddeld hebben mensen met een festivalpas 12 tot 14 films gezien. Eén iemand heeft er zelfs 38 gezien. Maar los van de festivalpassen zijn er ook meer mensen die meerdere keren zijn langsgekomen. Dat, en het feit dat alles veilig is verlopen, doet me heel veel plezier.'

De volgende editie van Docville gaat door van 23 tot 31 maart 2022. 'We gaan ervan uit dat dit opnieuw een gewone editie wordt, zonder social distancing en met internationale gasten', besluit Moens. (Belga)

