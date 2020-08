De focus van de 16de editie van het Leuvense festival van de documentairefilm Docville ligt dit jaar op 'it's the economy, stupid' en economie in de meest brede zin van het woord, en op de 'jeugd van tegenwoordig' en de uitdagingen van opgroeien in de 21ste eeuw.

Docville vertoont zoals steeds films in zalen, maar ziet er vanwege de coronapandemie toch enigszins anders uit. Zo werd de komst van buitenlandse gasten geschrapt, werd de rubriek 'Artist in focus' uitgesteld en zullen de recepties en festivalcafés anders verlopen.

In de filmzalen wordt alles coronaproof georganiseerd, dus met minder volk en mogelijk met verplicht mondmasker. Openingsfilm dit jaar is Capital in the Twenty-First Century over het gedachtegoed van hoogleraar economie Thomas Piketty.

Andere thema's die aan bod komen, zijn het basisinkomen, de nefaste effecten van globalisering, de rol van online giganten zoals Amazon, de perverse mechanismen van de financiële wereld, de fastfoodbusiness, en de prijs van een mensenleven.

De jeugd van tegenwoordig

In een tweede reeks films wordt ingezoomd op de maatschappelijke context waarin de jeugd van tegenwoordig opgroeit. Aan bod komen thema's zoals de alomtegenwoordigheid van de online wereld, de rol van influencers op sociale media, jonge delinquenten die in een gevangenis hun straf uitzitten, rotjochies, het sinds de jaren '80 drastisch gewijzigde 'zorgzaam ouderschap' etc.

Docville omvat ook nog altijd de nationale en internationale competitie. Aangezien het festival Academy Award Qualifying is, komt de winnaar van de internationale competitie automatisch op de longlist voor de Oscars. Ook de rubrieken 'Weten & Geweten', de kunstige films Spectrum, Outside the Dox en Ket & Doc zijn weer van de partij, net als enkele lezingen en debatten.

Docville had normaal in maart moeten plaatsvinden. Omwille van de coronacrisis werden de filmvertoningen uitgesteld tot het najaar. Het festival vindt plaats van 25 september tot 3 oktober. (Belga)

Docville vertoont zoals steeds films in zalen, maar ziet er vanwege de coronapandemie toch enigszins anders uit. Zo werd de komst van buitenlandse gasten geschrapt, werd de rubriek 'Artist in focus' uitgesteld en zullen de recepties en festivalcafés anders verlopen. In de filmzalen wordt alles coronaproof georganiseerd, dus met minder volk en mogelijk met verplicht mondmasker. Openingsfilm dit jaar is Capital in the Twenty-First Century over het gedachtegoed van hoogleraar economie Thomas Piketty. Andere thema's die aan bod komen, zijn het basisinkomen, de nefaste effecten van globalisering, de rol van online giganten zoals Amazon, de perverse mechanismen van de financiële wereld, de fastfoodbusiness, en de prijs van een mensenleven.In een tweede reeks films wordt ingezoomd op de maatschappelijke context waarin de jeugd van tegenwoordig opgroeit. Aan bod komen thema's zoals de alomtegenwoordigheid van de online wereld, de rol van influencers op sociale media, jonge delinquenten die in een gevangenis hun straf uitzitten, rotjochies, het sinds de jaren '80 drastisch gewijzigde 'zorgzaam ouderschap' etc. Docville omvat ook nog altijd de nationale en internationale competitie. Aangezien het festival Academy Award Qualifying is, komt de winnaar van de internationale competitie automatisch op de longlist voor de Oscars. Ook de rubrieken 'Weten & Geweten', de kunstige films Spectrum, Outside the Dox en Ket & Doc zijn weer van de partij, net als enkele lezingen en debatten.Docville had normaal in maart moeten plaatsvinden. Omwille van de coronacrisis werden de filmvertoningen uitgesteld tot het najaar. Het festival vindt plaats van 25 september tot 3 oktober. (Belga)