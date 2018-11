Léa Seydoux: 'Woody Allen wordt niet altijd correct behandeld'

Léa Seydoux schittert momenteel in Kursk, een hriller van Thomas Vinterberg over het ongeluk met de Russische onderzeeër Koersk in 2000. De Franse actrice had ook daarvoor al een keur aan fijne films op haar cv staan, van La vie d'Adèle tot Midnight in Paris. Van beide films zeult de regisseur, respectievelijk Abdellatif Kechiche en Woody Allen, een bedenkelijke reputatie met zich mee.

'Toen ik destijds zei dat we slecht behandeld waren, heeft niemand ons verdedigd. Niet de mensen in de sector. Niet de journalisten.' Léa Seydoux

Zo zou Kechiche Seydoux en haar tegenspeelster Adèle Exarchopoulos als slaven hebben behandeld op de set van La vie d'Adèle en werd afgelopen maand door een anonieme Franse actrice beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag.

'Toen ik destijds zei dat we slecht behandeld waren, heeft niemand ons verdedigd. Niet de mensen in de sector. Niet de journalisten. Ze hebben mijn woorden wel gepubliceerd, maar vervolgens kreeg ik bakken kritiek', herinnert Seydoux zich nog. 'Heel wat journalisten namen het op voor Kechiche, terwijl we toch pertinente zaken zeiden. Ik blijf dat raar vinden.'

'Ik heb daar erg veel kritiek op gekregen. Ik vond het zeer bizar en onaangenaam dat ik werd bekritiseerd omdat ik iets had durven aan te klagen. Ineens werd ik versleten voor een verwend nest. Dat was een hele vreemde ervaring.'

De rechtspraak vertrouwen

Woody Allen wordt er dan weer van beschuldigd dat hij zijn adoptiedochter Dylan heeft misbruikt. Heel wat Hollywoodsterren met wie hij ooit werkte, van Greta Gerwig tot Timothée Chalamet, keerden hem de rug toe. Seydoux doet dat niet. 'Het enige wat ik over Woody Allen kan vertellen is dat hij zich tegenover mij nooit ongepast heeft gedragen. Hij heeft me altijd met veel respect behandeld. Ik vond het geweldig aangenaam om met hem een film te maken. Ik heb dus geen zin om hem nu uit te spuwen.'

'Ik vind dat hij niet altijd correct behandeld wordt. Er is een onderzoek geweest en hij is niet vervolgd. Op een gegeven moment moet je de rechtspraak durven te vertrouwen. Ik vind het afschuwelijk dat zijn proces buiten de rechtbank is gevoerd en dat mensen, zelfs acteurs, doen alsof hij schuldig is bevonden', zegt ze. 'Je moet niet volharden in de boosheid. Soms neemt een zaak hysterische proporties aan en is alle rede zoek. Harvey Weinstein wordt terecht hard aangepakt, maar bij Woody Allen is het lang niet zo duidelijk. Ik wil hem niet beoordelen. Ik wil me niet laten leiden door een soort van consensus.'

'Ik heb de indruk dat het erg moeilijk voor hem wordt om nog een film te maken. Ocharme, die man. Ik weet niet hoe hij eraan toe is, ik kan alleen herhalen dat ik ervan heb genoten om met hem samen te werken.'