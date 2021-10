Hij maakt etiketten voor de wijn van Francis Ford Coppola, hangt in het huis van Steven Spielberg en krijgt nu ook een eigen documentaire. In Out of the Box schuifelt u mee aan de tekentafel van Laurent Durieux, de favoriete grafische ontwerper van Hollywood.

Enkele minuten. Meer hebben de filmposters van Laurent Durieux doorgaans niet nodig om duizenden keren over de toonbank te gaan. Amerikanen zijn verzot op zijn eigenzinnige filmposters van klassiekers als Jaws, King Kong of The Godfather. Sinds de grafische vormgever uit Sint-Pieters-Woluwe zo'n vijftien jaar geleden zijn job in de reclamesector voor zijn passie inruilde, wordt hij internationaal geroemd. Ook iconen als Steven Spielberg, Robert Downey Jr. en Francis Ford Coppola kunnen zijn interpretaties van hun legendarische films smaken - Spielberg kocht maar liefst dertig prints van zijn posterontwerp van Jaws.In eigen land maakte Durieux posters voor Fabrice du Welz' Adoration en Jan Bucquoys cultfilm La dernière tentation des Belges. Hij mag het artwork voor de soundtrack van Michaël Roskams Rundskop verzorgen, krijgt een overzichtstentoonstelling in het Molenbeekse museum MiMa én een heuse docu, Out of the Box, die de ontwerper volgt terwijl hij ploetert op een poster voor The Silence of the Lambs. Dat ploeteren is geen overdrijving. Durieux werkt enorm gedetailleerd en is soms maanden aan een poster bezig. Een detail als een naaimachine kan een hele week opslorpen. 'Het mag soms wel wat vlotter gaan, ja. Gelukkig houden mensen van die tijdsintensieve aanpak. Je vóélt de tijd en energie die in elk detail en elk ontwerp zit.' Vooral over de grote plas lijken ze je originele posterontwerpen te smaken. Waarom? Durieux:Dat heeft met de afstand te maken. Ik kijk met een Europees perspectief naar iconische Amerikaanse films. Daardoor zie of interpreteer ik dingen anders dan Amerikanen. Vergelijk het met een Japanse artiest die een poster voor een Franse film zou maken. Die zou toch ook totaal andere dingen opmerken en uitlichten dan een Fransman? Als buitenstaander raak je sneller voorbij de clichés. Je werkt momenteel aan het artwork voor de soundtrack van Rundskop. Die afstand en dat cultuurverschil heb je nu dus niet. Maakt dat het moeilijker? Durieux:Nee. Mijn werk steunt vooral op het plot. Als dat goed zit, kan ik ermee aan de slag. Wat niet wil zeggen dat ik voor elke film een poster kan en wil maken. Ik moet echt van het onderwerp houden. Anders wil ik me er niet zo lang in verdiepen. In het geval van Rundskop werkt die nabijheid eigenlijk net goed. Ik kan me eindelijk ook eens als Belg uitleven. In het artwork toon ik immers een bordeel, wat in de VS nooit zou kunnen. Daar zijn Amerikanen te preuts voor. Hoe bedoel je? Durieux: Een poster waarop een sekswerker zich verkoopt achter een raam? In België zit dat beeld bijna in onze cultuur ingebakken, in Amerika niet. Bij ons hangt er zelfs een sfeer en esthetiek rond baanbordelen die aan het seksuele aspect ervan voorbijgaan. Die taferelen kunnen soms zo uit een werk van Edward Hopper komen. 'Wat zou mijn vrouw ervan vinden als ik het in de woonkamer ophang?', vraag je je in de docu vaak af als je twijfelt of een ontwerp goed is of niet. Durieux:Mijn posters zijn en blijven decorstukken. Het is dus altijd balanceren tussen wat ik wil vertellen over een film en hoe het er tegen de muur van een familiewoning uitziet. Dat geldt niet voor Rundskop: ik maak geen poster maar het artwork van een album. Je kan de plaat gemakkelijk wat dieper in de kast wegsteken als het too much is. (lacht)De afgelopen vijftien jaar heb je al heel wat posters van filmklassiekers in een nieuw jasje gestoken. Welke film staat nog op je verlanglijstje? Durieux: Blade Runner, mijn persoonlijke favoriet. De film heeft alles waarvan ik houd: sciencefiction en een universum dat me aan dat van Moebius doet denken, de Fransman wiens strips me enorm beïnvloed hebben. Maar voorlopig mag niemand zich aan Blade Runner wagen. Het is een kwestie van licenties, en onofficiële posters maak ik niet. Nee. Als Blade Runner ooit op de markt komt, dan weet ik het wel.