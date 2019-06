Kunt u zich een wereld zonder The Beatles voorstellen? Deze film helpt u een handje

Of toch bíjna niemand: in de musical Yesterday, geschreven door Richard Curtis, het brein achter Notting Hill, herinnert alleen singer-songwriter Jack zich de liedjes van de Fab Four nog. Met als resultaat dat Ed Sheeran voorstelt om 'Hey Jude' te veranderen in 'Hey dude'. 'En ik hoop dat Coldplay dat andere grapje kan smaken.'

Ceci n'est pas un Beatle, maar dat weet niemand nog in YESTERDAY. © .

Halverwege het interview trilt de telefoon van scenarist Richard Curtis, met wereldhits als Four Weddings and a Funeral (1994), Notting Hill (1999) en Love Actually (2003) de patroonheilige van de Britse romcom (maar daarvoor had hij ook al tv-geschiedenis geschreven met zijn werk aan Blackadder en Mr. Bean). Hij is zo beleefd de beller te negeren maar zodra het gesprek is afgerond, grijpt hij meteen weer naar zijn telefoon. De gemiste oproep blijkt uit Liverpool te komen. 'O nee, straks zijn het The Beatles', lacht hij. Zijn grap verraadt een bezorgdheid om wat de twee nog levende leden van de grootste popgroep van de twintigste eeuw van Yesterday, zijn nieuwste film, zullen denken.

...

