Buda, het kunstencentrum met arthousebioscoop uit Kortrijk, krijgt de Europa Cinemas Innovation Prize voor zijn inspanningen om kansarme jongeren in de filmzaal te krijgen.

Het Kortrijkse kunstencentrum Buda heeft op het filmfestival van Cannes de Europa Cinemas Innovation Prize 2019 gewonnen. Met die prijs wil Europa Cinemas, een netwerk van 1.100 Europese bioscopen over 43 landen, bioscoopuitbaters aanmoedigen om te innoveren. Buda kreeg de prijs uit handen van juryvoorzitter en regisseur Abderrahmane Sissako voor zijn initiatieven om kinderen, jongeren en gezinnen in kwetsbare posities te betrekken bij arthouse-cinema.

Daar zet het sinds eind 2017 extra hard op in, vertelt directeur Kristof Jonckheere: 'We hebben toen drie pijlers vastgelegd: verjonging, diversiteit en participatie. Die komen allemaal samen in kansarme jongeren. En die zijn er ook in Kortrijk: bijna een op de vijf kinderen wordt geboren in een kansarm gezin.'

Het kunstencentrum organiseert onder meer de filmclub 'de cineMOATn', vooral voor jongeren uit de jeugdzorg, filmkampen voor kinderen die het financieel moeilijk hebben en een doorgedreven publiekswerking voor mensen in armoede. Die kunnen via de Uitpas naar de bioscoop aan twintig procent van het normale tarief. De rest van het bedrag wordt gelijk verdeeld tussen Buda en de stad.

Een formule die werkt volgens Jonckheere: 'In 2018 ontving Buda zo'n 1100 filmbezoekers aan sociaal tarief dan in het jaar ervoor. Dat is 60 procent meer dan in het jaar daarvoor. Ook onze kinderen- en scholenwerking zit in de lift.' Daarom is het prijzengeld van 10 000 euro welkom, legt Jonckheere uit. 'Wij betalen de filmproducenten uit op basis van de opbrengsten van ticketverkoop, maar we kunnen daar niet het sociale tarief voor hanteren. Anders houden zij daar niets aan over. We hebben het geld dan ook ondergebracht in een nieuw sociaal fonds, dat we willen aanvullen met donaties: 5000 euro van organisaties en bedrijven en nog eens dat bedrag van honderd filmliefhebbers.'

Jonckheere benadrukt dat Buda altijd de kunstenaar centraal heeft gesteld en dat daar niets aan verandert. 'Maar we willen het medium film, en op termijn ook de podiumkunsten, blijven inzetten om ongelijkheid en demografische of sociale onevenwichten te bevechten door activiteiten en strategieën te ontwikkelen voor hen die het moeilijker hebben.'