Kortrijkzanen kunnen deze zomer hun staycation opvrolijken met een openluchtcinema. 'Er is grote honger om elkaar op een veilige manier en met voldoende afstand weer te ontmoeten, en film is daar een perfecte aanleiding voor', klinkt het.

De stad organiseert samen met kunstencentrum BUDA voor het tweede jaar op rij een openluchtcinema. Dat vindt plaats in de tuinen van Broelkaai 6 in het centrum. Ook de deelgemeenten voorzien deze keer in een aanbod.

Door omstandigheden kan de traditionele Drijf In Cinema, waarbij bezoekers met bootjes en kajaks een film konden bekijken aan de verlaagde Leieboorden, niet doorgaan. 'Vorig jaar was de openluchtcinema een schot in de roos', zegt Kelly Detavernier, schepen van Evenementen. 'Daarom presenteert kunstencentrum BUDA dit jaar geen zes maar tien vertoningen. Sweep Concepts en Cinemobiel programmeren ook veertien films in de deelgemeenten. Zo bieden we vakantie in eigen stad met een vleugje cultuur en entertainment op unieke locaties.'

Voor de zesde film kan het publiek zelf stemmen: The Rocky Horror Picture Show of Grease. De eerste vertoning is op vrijdag 31 juli in Kortrijk en Rollegem. Vooraf reserveren is noodzakelijk. (Belga)

De stad organiseert samen met kunstencentrum BUDA voor het tweede jaar op rij een openluchtcinema. Dat vindt plaats in de tuinen van Broelkaai 6 in het centrum. Ook de deelgemeenten voorzien deze keer in een aanbod. Door omstandigheden kan de traditionele Drijf In Cinema, waarbij bezoekers met bootjes en kajaks een film konden bekijken aan de verlaagde Leieboorden, niet doorgaan. 'Vorig jaar was de openluchtcinema een schot in de roos', zegt Kelly Detavernier, schepen van Evenementen. 'Daarom presenteert kunstencentrum BUDA dit jaar geen zes maar tien vertoningen. Sweep Concepts en Cinemobiel programmeren ook veertien films in de deelgemeenten. Zo bieden we vakantie in eigen stad met een vleugje cultuur en entertainment op unieke locaties.' Voor de zesde film kan het publiek zelf stemmen: The Rocky Horror Picture Show of Grease. De eerste vertoning is op vrijdag 31 juli in Kortrijk en Rollegem. Vooraf reserveren is noodzakelijk. (Belga)