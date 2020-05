Kortfilmfestival Leuven lanceert twee compilaties kortfilms van jong talent

In het kader van 'Kortfilmfestival Leuven on tour' lanceren de organisatoren van dit jaarlijks festival tien kortfilms van een nieuwe lichting filmtalent, verdeeld over twee compilaties.

Delphine Girard en Veerle Baetens, regisseur van en actrice in 'Une Soeur' voor de Oscarceremonie in Los Angeles in februari. © Belga

Onder de geselecteerde kortfilms bevinden zich winnaars van het Kortfilmfestival Leuven (Graven van Tijs Torfs), van de Wildcards van het Vlaams Audiovisueel Fonds (Gyre van Charlotte Lybeert), van het gerenommeerde Festival du court métrage de Clermont-Ferrand (Da Yie van Anthony Ni) en een Belgische Oscarnominatie (Une Soeur van Delphine Girard). De vijf kortfilms zijn Nederlands gesproken en elk goed voor 1 uur en 25 minuten. De films zijn onder meer te bestellen via 'Cinema bij je thuis', Proximus, UniversCiné en Cinema Zed in Leuven, die net als het Kortfilmfestival Leuven deel uitmaakt van de vzw Fonk en omwille van de coronamaatregelen noodgedwongen de deuren moest sluiten. Via het platform van dalton.be toont Cinema Zed nieuwe films voor 8 euro en oudere voor 5 euro. Voor dit bedrag kan men een film 48 uur lang ongelimiteerd bekijken. (Belga)