Komieken over de kracht van de Dikke en de Dunne: 'Vernieuwing achter de snullige mopjes'

Peter Sellers had altijd een gehandtekende foto van Laurel & Hardy bij zich. Stephen Fry noemde hen ooit 'een bron van constante vreugde', John Cleese vindt hen 'moeilijk te overtreffen'. En de makers van The Simpsons leenden niet alleen Homers stopwoordje 'D'oh!' van de Dikke en de Dunne, maar vermeldden de twee ook in vijf afleveringen. Het is een greep uit de weetjes en citaten die aantonen hoe groot de erfenis van Laurel & Hardy nog altijd is, ook al worden de films allang niet meer uitgezonden op tv.

...