In zijn nieuwe project Skunk verfilmt Koen Mortier de ervaringen van auteur Geert Taghon als coördinator in een gesloten instelling. Onder andere Boris van Severen, Natali Broods en Colin van Amenra zullen in de film te zien zijn.

Het is niet de eerste keer dat Koen Mortier zich aan een boekverfilming waagt. Hij debuteerde met Ex-Drummer, een bewerking van de gelijknamige Brusselmans-roman. Ook Un Ange, gebaseerd op de laatste dagen van wielrenner Frank Vandenbroucke, was was een verfilming van Monoloog van Iemand die het Gewend werd Tegen Zichzelf te Praten van Dimitri Verhulst. Enkel 22 Mei, een film over de schuldgevoelens die een bewaker van een winkelcentrum beleeft nadat hij een aanslag niet kon verijdelen, is niet eerst in romanvorm uitgekomen.

Met Skunk is dat dus wel weer het geval. In dit boek vertelt Geert Taghon over zijn ervaringen als coördinator van een gesloten instelling voor jonge delinquenten met een psychiatrische problematiek onder toezicht van de jeugdrechtbank. De auteur schreef het uit de overtuiging dat elke jongere recht heeft op een verhaal. Taghon vreesde dat niemand het zou aandurven om dit verhaal te filmen, maar Koen Mortier is de geknipte man om dit project tot een goed einde te brengen.

'Skunk is voor mij een verhaal dat urgent is en verteld moét worden. Als dit verhaal maar één persoon die misbruikt werd kan bekeren of de vele sociale werkers en tieners in moeilijke situaties kan steunen dan heeft het zijn doel bereikt. Als dit verhaal de publieke opinie en het politiek geweten wakker schudt, dan zal ik een gelukkig cineast zijn', vertelt de regisseur over zijn nieuwe project.

Op 18 oktober beginnen de opnames, en de cast daarvoor werd gisterenavond bekendgemaakt. Naast nieuwkomer Thibaud Dooms zullen onder andere Boris van Severen (Belgica), Natali Broods (Over Water) en Dirk Roothooft (De Bende van Jan De Lichte) in Skunk te zien zijn. Opvallende namen in de cast zijn Sara Vandeurse (De Ideale Wereld) en Colin H. van Eeckhout van postmetalband Amenra.

