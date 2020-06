Kinepolis pakt in juli en augustus uit met drive-infilms. De bioscoopketen strijkt met een groot mobiel led-scherm neer in onder meer Maldegem en Bilzen.

Kinepolis lanceert deze zomer Kinepolis On Tour. De bioscoopketen strijkt met een mobiel led-scherm neer in onder andere Maldegem en Bilzen. Filmliefhebbers kunnen hun wagen parkeren in een veld en van een film genieten. In Maldegem programmeert de bioscoopketen de openingsfilm Interstellar. In Bilzen worden de films getoond in de schaduw van het kasteel van Alden Biesen.

Het concept werd bedacht en ontwikkeld door Kinepolis en de Geronimo groep, in samenwerking met onder meer de VRT. Het productiehuis MoJuice staat mee in voor de organisatie en ontwikkeling. Elke locatie wordt gedurende enkele dagen omgetoverd worden tot een drive-inbioscoopsetting, in lijn met de sfeer van de film. Kinepolis maakt zich sterk dat de liefhebbers 'in alle veiligheid' kunnen genieten van de film.

De film wordt vertoond op, volgens Kinepolis, 'het grootste mobiele led-scherm ter wereld'. Dat scherm meet 16 meter op 9 meter. Ter plekke kunnen de filmliefhebbers ook online drank en snacks aankopen en met de smartphone betalen. Die worden nadien tot aan de auto gebracht. Elke dag voorziet het event tot drie keer toe plaats voor 250 wagens. Een toegangsticket kost 25 euro per wagen.

Op de website van Kinepolis is alle info te vinden wat betreft reeds bevestigde locaties, programmatie en online voorverkoop. Nieuwe locaties en films worden in de komende weken aan het programma toegevoegd. (Belga)

