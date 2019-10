Ken Loach, nog altijd onvermoeibaar: 'God staat aan de kant van extreemrechts'

Op een leeftijd waarop velen zelfs de fut niet meer hebben om de extreme uitwassen van het kapitalisme aan te klagen in een boze Facebookpost maakt 'cameraad' Ken Loach (83!) nog altijd films die wantoestanden aan de kaak stellen. Dat doet hij ook in zijn recentste worp Sorry We Missed You. 'Grote bedrijven zien je niet als een mens maar als een instrument dat hen helpt om meerwaarde te creëren.'

In het bejaardentehuis kleurenwiezen en zeuren over hangjongeren tot de thee koud is? De 83-jarige Ken Loach heeft er al evenmin tijd voor als voor het opblinken van de Gouden Palmen die hij in 2006 en 2016 won met The Wind That Shakes the Barley en I, Daniel Blake. De Britse regisseur en zijn wapenbroeder/scenarist Paul Laverty blijven al hun energie steken in sociaal-realistische films die uit het dagelijks leven zijn geplukt en aangeven waar de op neoliberale leest geschoeide Britse maatschappij tekortschiet.

