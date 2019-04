In de biopic At Eternity's Gate borstelt Julian Schnabel de twijfels, de tragiek maar vooral ook de levenslust van de Nederlandse meester Vincent van Gogh op het witte doek. Een gesprek met de flamboyante schilder-regisseur.

Nog een biopic over Vincent van Gogh? Niemand die daar, na films van onder meer Vincente Minnelli ( Lust for Life, 1956), Robert Altman ( Vincent & Theo, 1990) en Maurice Pialat ( Van Gogh, 1991), écht op zat te wachten, zelfs Julian Schnabel niet. 'Dan liever een film over Caravaggio', klonk het aanvankelijk ook bij de filmende bad boy van de Amerikaanse schilderkunst, maar uiteindelijk waagde hij er zich toch aan. En gelukkig maar.

...