De 28-jarige Anthony Nti heeft de Ensor voor Belofte van het Jaar gewonnen. Dat meldt het filmfestival van Oostende woensdag. De jonge regisseur won de prijs met zijn afstudeerfilm Da Yie.

Nti studeerde in 2019 af aan het RITCS met Da Yie. Sindsdien sleepte hij heel wat filmprijzen in de wacht met de kortfilm. Zo won hij op het filmfestival van Gent de publieksprijs en op het Kortfilmfestival Leuven won hij de prijs voor beste Vlaamse kortfilm. De eerste internationale bekroning voor Da Yie verzilverde hij in februari 2020 met de Grand Prix op het filmfestival van Clermont Ferrand.

Nadat hij eerder genomineerd was voor de BAFTA Student Awards, werd hij ook geselecteerd voor een Studenten Oscar. Er zijn maar drie Belgen die hem dat voor deden, waaronder regisseur Wouter Bouvijn, bekend van de televisieserie De Twaalf. Tussendoor regisseert Anthony ook muziekvideo's en reclamespots. Momenteel schrijft de jonge regisseur aan zijn eerste langspeelfilm.

Op zaterdagavond 23 januari is het Gala van de Ensors te volgen op Canvas. In aanloop naar de uitreiking wordt er dagelijks een Ensor-winnaar bekendgemaakt tijdens Cinema Canvas, te bekijken op VRT NU. (Belga)

