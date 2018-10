Jonas Govaerts bouwde een Halloweenlabyrint voor Bobbejaanland en hoopt dat u het gillend verlaat

Waar: Bobbejaanland, Lichtaart Wanneer: 17/10 tot 4/11

Behendig klautert Jonas Govaerts door het claustrofobische complex van aftandse bussen waarin hij in zijn debuutfilm Welp de scoutsjongen Sam liet afdalen om wraak te nemen op het wolvenkind Kai en een moordende stroper. 'Ik wilde altijd al een film maken waarvan speelgoed zou uitkomen, maar dit is minstens even goed', glundert de regisseur terwijl hij lijkenpoppen inspecteert, spinnenwebben ontwijkt, naar een dakraam wijst waarachter een acteur verstopt zal zitten en een praatje slaat met de crew die de tijdelijke attractie opbouwt.

'Het parcours wordt een vervolg op Welp - een mogelijk scenario voor een echte sequel ligt trouwens al op tafel. In Bobbejaanland blijken je geliefde kampgenoten bloedig aan hun einde te zijn gekomen. Een laatste nog levende leider roept op de daders te gaan pakken. Wie dapper is, stapt in een oude legertruck, zoals in de film, en belandt op het domein van Kai en de stroper, waar je opgejaagd wordt door bos, bus en de put waar de climax van de film zich afspeelt, met de nodige geluiden, beeldfragmenten, props en stervende en jagende acteurs. Hier kan ik zelfs met geuren werken. Onlangs kreeg ik bijvoorbeeld een best lekkere lijklucht aangeboden.'

Een horrorlabyrint bouwen is niet zo heel anders dan regisseren, vindt Govaerts. 'Zo moet ik me dadelijk buigen over de casting en het acteerwerk. Ik kan hier misschien minder een verhaal vertellen, maar ook dat probeer ik nog te doen, door Kai te laten evolueren van slechterik naar een soort gids. Maar het ultieme doel is dat je het Welp-labyrint, een van de extremere attracties dit jaar in Bobbejaanland, gillend verlaat.'