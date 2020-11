John Waters, de Amerikaanse cultregisseur van films als 'Pink Flamingos', 'Hairspray' en 'Cry-Baby', heeft aangekondigd dat hij na zijn dood zijn gehele kunstcollectie wil nalaten aan het Baltimore Museum of Art. Dat melden verschillende Amerikaanse media, waaronder de site Open Culture.

Het gaat om een collectie van 372 stukken, waaronder prints, foto's en schilderijen van kunstenaars als Diane Arbus, Nan Goldin, Cy Twombly en Andy Warhol. Het Baltimore Museum of Art is het museum in de stad waar John Waters is opgegroeid en het grootste deel van het jaar nog steeds woont.

John Waters (74) stelt twee voorwaarden aan de schenking. De eerste is dat geen van de werken achteraf mag verkocht worden - het Baltimore Museum of Art werd onlangs met de vinger gewezen omdat het had geprobeerd om drie stukken uit hun collectie te veilen. De tweede voorwaarde is typisch voor de humor van trashpaus John Waters. Zo wil hij niet alleen dat de centrale rotonde van het museum naar hem wordt vernoemd maar ook... de toiletten.

Museumdirecteur Christopher Bedford noemt Waters zowel een 'man van buitengewone verfijning' als 'een lokale schat'. Twee jaar geleden organiseerde het museum al een overzichtstentoonstelling van de sculpturen en foto's die John Waters, naast films en boeken, heeft gemaakt.

