Het JEF-festival, een Vlaams festival voor jeugdfilm en audiovisueel experiment, zal in 2021 plaatsvinden van 6 tot en met 21 februari. Dat heeft de organisatie bekendgemaakt.

Hoe het festival precies zal kunnen worden georganiseerd zal afhangen van de op dat moment geldende coronamaatregelen, maar de organisatie wil het evenement sowieso laten doorgaan, 'desnoods digitaal'.

JEF werkt naar eigen zeggen aan een 'hybride' jeugdfilmfestival, waar films, audiovisuele kunstwerken en nieuwe media zoals altijd hun plaats krijgen, zowel online als - hopelijk - op locatie. 'De festivaleditie in februari zal er een zijn waarbij filmplezier maar ook veiligheid voorop staat en rekening gehouden wordt met de op dat moment geldende maatregelen tegen het coronavirus', klinkt het.

De wereld op z'n kop

Het thema van deze editie wordt 'Ondersteboven'. De selectie films en games draait dan ook rond filmmakers die met perspectiefwisselingen spelen of fantasiewerelden creëren. 'Ons festivalthema van dit jaar kan niet relevanter zijn', meent programmator Kevin De Ridder. 'De wereld lijkt stil te staan, of staat toch zeker op zijn kop. Ook kinderen en jongeren ervaren de coronapandemie heel intens. Tijdens het JEF-festival willen we hun verbeeldingskracht prikkelen en tonen dat ze een onmiskenbare impact hebben op de wereld, ook al worden hun mogelijkheden momenteel overschaduwd door de gezondheidscrisis.'

In principe vindt JEF fysiek plaats in Antwerpen (Zuiderpershuis, Lumière Antwerpen, De Studio, CC De Kern, Cinema Rix), Brugge (Cinema Lumière, De Republiek), Gent (Sphinx Cinema, Studio Skoop, Kopergietery - KG Rabot, Cine Rio), Kortrijk (kunstencentrum BUDA), Roeselare (CC De Spil) en Leuven (Cinema ZED). Het programma wordt in januari bekendgemaakt.

Meer informatie op www.jeffestival.be.

(Belga)

