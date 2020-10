De Britse actrice Margaret Nolan is op 76-jarige leeftijd overleden, zo hebben Britse media maandag op gezag van haar zoon Oscar Deeks bericht.

Glamourmodel Nolan raakte door de eerste minuten van de Bond-film 'Goldfinger' op slag wereldberoemd. Zij was in die uit 1964 daterende speelfilm geheel goud beschilderd en droeg een gouden bikini (zie video onderaan). Het schouwpel leverde Nolan een waaier aan contracten voor onder andere reclameboodschappen op.

In hetzelfde jaar dook de actrice ook op in de muzikale komedie die de Beatles-film 'A Hard Day's Night' is.

Nolan werkte mee aan vele films van de in Groot-Brittannië populaire reeks 'Carry on'. Haar laatste rol speelde ze in de thriller 'Last Night in Soho' die vanaf 2021 in de cinema te zien zal zijn.

Nolan overleed reeds op 5 oktober. De doodsoorzaak is niet bekendgemaakt.

Glamourmodel Nolan raakte door de eerste minuten van de Bond-film 'Goldfinger' op slag wereldberoemd. Zij was in die uit 1964 daterende speelfilm geheel goud beschilderd en droeg een gouden bikini (zie video onderaan). Het schouwpel leverde Nolan een waaier aan contracten voor onder andere reclameboodschappen op. In hetzelfde jaar dook de actrice ook op in de muzikale komedie die de Beatles-film 'A Hard Day's Night' is. Nolan werkte mee aan vele films van de in Groot-Brittannië populaire reeks 'Carry on'. Haar laatste rol speelde ze in de thriller 'Last Night in Soho' die vanaf 2021 in de cinema te zien zal zijn. Nolan overleed reeds op 5 oktober. De doodsoorzaak is niet bekendgemaakt.