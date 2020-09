Er leefde een echte Britse geheim agent met de naam James Bond in Polen. Dat blijkt uit nieuw gepubliceerde documenten van het Poolse IPN, het instituut dat is belast met de vervolging van misdaden tegen de Poolse natie.

James Albert Bond uit het zuidwestelijke Britse Devon zou twee jaar nadat de eerste Bond-film uitkwam, naar Warschau zijn gekomen.

Op 18 februari 1964 arriveerde Bond met zijn vrouw en zoontje van zes in de hoofdstad van Polen. Zijn officiële functie was archivaris bij de Britse ambassade in Warschau. In werkelijkheid was het zijn taak om informatie te verzamelen bij de geheime inlichtingendienst over militaire faciliteiten. Volgens de contra-inlichtingendienst van het communistische Polen leek deze Bond weinig op de fictieve James Bond, verzonnen door de schrijver Ian Fleming. In tegenstelling tot de fictieve 007, ging de echte zeer voorzichtig te werk en kwam hij nauwelijks in contact met Poolse burgers.

Hoe succesvol de echte Bond in zijn daadwerkelijke spionagewerk was, is onduidelijk voor het Poolse instituut. Bond trok, mede door de beroemde verhalen van Ian Fleming, met zijn naam de aandacht van de afdeling contraspionage. Omdat hij zo opzichtig geïnteresseerd was in legereenheden en militaire oefenterreinen, kon zijn aanwezigheid niet onopgemerkt blijven. Een andere optie is dat hij daarmee een enorm rookgordijn optrok en de communisten op een verkeerd been zette, waardoor zij hun tactieken veranderden en belangrijke posten verplaatsten. Lang verbleef de Britse agent uiteindelijk niet in Polen. Al na tien maanden stuurde hij zijn vrouw en zoon terug naar huis. Zelf volgde hij na een paar weken.

James Albert Bond uit het zuidwestelijke Britse Devon zou twee jaar nadat de eerste Bond-film uitkwam, naar Warschau zijn gekomen.Op 18 februari 1964 arriveerde Bond met zijn vrouw en zoontje van zes in de hoofdstad van Polen. Zijn officiële functie was archivaris bij de Britse ambassade in Warschau. In werkelijkheid was het zijn taak om informatie te verzamelen bij de geheime inlichtingendienst over militaire faciliteiten. Volgens de contra-inlichtingendienst van het communistische Polen leek deze Bond weinig op de fictieve James Bond, verzonnen door de schrijver Ian Fleming. In tegenstelling tot de fictieve 007, ging de echte zeer voorzichtig te werk en kwam hij nauwelijks in contact met Poolse burgers. Hoe succesvol de echte Bond in zijn daadwerkelijke spionagewerk was, is onduidelijk voor het Poolse instituut. Bond trok, mede door de beroemde verhalen van Ian Fleming, met zijn naam de aandacht van de afdeling contraspionage. Omdat hij zo opzichtig geïnteresseerd was in legereenheden en militaire oefenterreinen, kon zijn aanwezigheid niet onopgemerkt blijven. Een andere optie is dat hij daarmee een enorm rookgordijn optrok en de communisten op een verkeerd been zette, waardoor zij hun tactieken veranderden en belangrijke posten verplaatsten. Lang verbleef de Britse agent uiteindelijk niet in Polen. Al na tien maanden stuurde hij zijn vrouw en zoon terug naar huis. Zelf volgde hij na een paar weken.