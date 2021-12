De Italiaanse regisseuse en scenarioschrijfster Lina Wertmüller is woensdagnacht overleden. Dat melden Italiaanse media. Wertmüller, in 1977 de eerste vrouw ooit om genomineerd te worden voor een Oscar voor de beste regie, werd 93.

Wertmüller, volledige naam Arcangela Felice Assunta Wertmüller von Elgg Spanol von Braueich, stond bekend om haar scherpe humor en komedies over actuele maatschappelijke kwesties. Begin jaren zestig werkte ze nog als assistente van Federico Fellini mee aan Otto e mezzo. In 1963 bracht ze met I basilischi haar eerste eigen film uit.

Geleidelijk aan verwierf ze in de Italiaanse filmindustrie een naam, en toen ze in 1972 op de proppen kwam met Mimi metallurgico ferito nell'onore, een satire over de maffia en de Siciliaanse zeden, leerde ook de internationale filmwereld haar kennen.

In 1974 maakte ze een van haar bekendste films, Travolti da un insolito destino nell'azzurro mare d'agosto, een tragikomedie over de oorlog tussen de seksen en de strijd tussen de klassen. In 2002 maakte Guy Ritchie er met Swept Away trouwens een remake van, met Madonna in de hoofdrol.

Voor het drama Pasqualino Settebellezze (1977) kreeg Wertmüller als eerste vrouw in de geschiedenis een Oscarnominatie voor beste regie. De prijs ging uiteindelijk naar John G. Avildsen voor Rocky.

In 2019 kreeg ze een ster op de Hollywood Walk of Fame én een ere-Oscar voor haar carrière.

