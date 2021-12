De Franse actrice Isabelle Huppert zal op het komende filmfestival van Berlijn, dat plaatsvindt van 10 tot 20 februari, een Gouden Erebeer in ontvangst mogen nemen voor haar carrière. Dat hebben de organisatoren van de Berlinale gisteren bekendgemaakt.

De prijs, die een 'uitzonderlijke carrière' bekroont, wordt op 15 februari uitgereikt. Die dag worden zeven van de bijna 150 films, tv-films en series vertoond waarin de intussen 68-jarige Huppert heeft gespeeld. Het gaat onder meer om The Pianist van Michael Haneke en Sauve qui peut (la vie) van Jean-Luc Godard.

'Isabelle Huppert is een onnavolgbare kunstenares die niet aarzelt om risico's te nemen of tegen de mainstream in te gaan', zo steken festivaldirecteurs Mariette Rissenbeek en Carlo Chatrian de loftrompet. 'De toekenning van deze prijs aan de muze van Claude Chabrol is een belijdenis van het geloof in de film als een onafhankelijke en onvoorwaardelijke kunstvorm', zo voegen ze eraan toe.

'We denken vaak dat acteurs en actrices slechts hulpmiddelen zijn in de handen van filmmakers. Met acteurs en actrices zoals Isabelle Huppert wordt deze relatie omgevormd tot een uitwisseling', luidt het nog. Huppert speelt de hoofdrol in A propos de Joan van Laurent Larivière, die op 15 februari op de Berlinale te zien zal zijn.

